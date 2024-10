Escándalo en Independiente: suspendieron a un hincha por criticar a la Comisión

El escándalo con el fútbol del Rojo

El socio damnificado relató este hecho que constituye un ataque a la libertad de expresión de la masa societaria del club avellanedense: “Fue todo previo al partido de Rosario Central. No sé si recuerdan que en esa semana Independiente había prestado la cancha para dos partidos de Copa Argentina en los cuales rompieron la cancha y salió por todas las redes del estadio roto. Por todo eso, no se supo hasta el mismo día del partido ante Central si nos dejaban ir a la cancha porque todavía la dirigencia estaba debatiendo si se suspende, si lo hace con aforo, con público o qué. Entonces bueno, hicieron un aforo del 50% en ese momento”.

“El bono que nosotros siempre sacamos los días miércoles, lo sacamos y después automáticamente ese mismo día se borra todo. O sea, es como si fue que nadie sacó el bono. Y después a las 2 de la mañana salió un comunicado de Independiente diciendo que ese sábado a las 10 de la mañana hay que entrar devuelta al sistema para ir a la cancha y sacar el bono. Entonces yo hice eso, saqué el bono y bueno, fui a la cancha. Hubo fecha FIFA, tuvieron 15 días, más o menos aproximadamente para el próximo partido local de independiente y otra vez se esperaba el último momento del aforo de la jueza” continuó en su relato Solorsa.

Aquella situación de esperar que la Justicia decida la suerte de los hinchas de Independiente, hizo que el socio termine de enojarse: “Encima también Independiente estaba jugando mal. Entonces como yo veo que hay muchos movimientos, algo que hacen marcha. Soy un hincha común y genuino, un común. Entonces yo puse, exclamé en mi Twitter: ´ ¿Ya hay fecha para tomar la sede? Miren que a la cancha estamos todos pero para marchar nadie, miren que marchar es gratis´. Solamente puse eso nada más. Estaba enojado de tantas cosas que habían pasado con la situación de la cancha y la dirigencia no hacía nada”.

Desde aquella expresión a mediados de septiembre, Independiente disputó dos partidos en su cancha y, en la antesala del encuentro del fin de semana ante el ´Tomba´ mendocino, Daniel recibió la abatidora notificación del Ministerio de Justicia: “Yo me enteré cuando me tocó sacar la entrada como todos los miércoles que sacamos la entrada para ir a la cancha. Yo saqué el bono y cuando quiero sacar el bono me decía que no puedo porque mi número de socio está suspendido. Y yo dije, ¿qué pasó? Si yo tengo el débito automático, pago la puesta todo el día, estoy yo con mis hijos”.

“Mandé mensaje por WhatsApp a la línea de socios independientes que me contestan siempre. En ese momento me dijeron que tenía que hablar con legales. Entonces yo fui a la sede, pero fui a la sede a la tarde porque yo era el momento en que salió el trabajo. Fui a esa hora y no estaba Legales, porque está hasta las 4 de la tarde. Entonces era el viernes y el sábado comenzó con un Godoy Cruz. Dije, no, yo voy a la cancha porque no puede ser” agregó Solorsa.

Vecino de Avellaneda de 41 años, Daniel se hizo hincha de Independiente junto a sus amigos en 1994, un año glorioso para el club. De larga data habla el lazo entre Solorsa y el ´Rojo´ al cual no iba a dejar de lado por una disposición jurídica: “Si voy todos los partidos, voy siempre, no puede ser. Voy, voy con mi nena, con mis nenes. Entonces cuando me pide el documento de la policía, que como todos los partidos piden, y sale la pantalla de la policía que yo tengo derecho a admisión. Y yo no sabía por qué, hasta ese momento no sabía nada. Entonces la policía me lleva, me dice, me pregunta: ´¿usted tuvo alguna vez problema con la policía?´ No, nunca tuve en mi vida problema con la policía, ni con nadie. Entonces me llevan al fondo, hasta la Tribuna Sur Baja, a la garita de la comisaría".

“Estuve como una hora ahí y me hacen el acta. Y ahí es cuando me doy cuenta que me dicen que yo tengo derecho a admisión desde el 4 de octubre. Entonces ahí me entero del por qué tengo derecho a admisión. Yo le pregunté, ´¿qué pasó?´ ´¿Por qué?´. Me dice que había publicado esto en las redes sociales cuando ustedes se dan cuenta que yo en mi Twitter solamente tengo 168 seguidores nada más. No tengo a nadie, no es que voy a influenciar a muchos” añadió el socio.

Continuando con su relato, Daniel admite haber sido parte del 72 por ciento que votó a Unidad Independiente para que gestione el club de Avellaneda desde octubre de 2022 con Fabián Doman a la cabeza: “La voté porque creí que íbamos a cambiar, que esta dirigencia iba a ser lo mejor, que tuvo el tiempo de Moyano. Se me cayó el mundo cuando Doman pidió la renuncia. A poco tiempo de ser elegido por la mayoría de los socios. Y más me defraudaron cuando, Seoane agarró la presidencia, o sea, automáticamente, Marconi renunció, Grindetti que ya sabía que él iba a la presidencia pero no iba a tomar mucho el cargo porque iba a estar más metido en la política.

"En ese momento sentí que me defraudaron. Que cuando no cumplieron las promesas que habían dicho, que iban a entrar, iban a cambiar el estatuto, iban a hacer muchas cosas por el socio y no hicieron nada” añadió.

Cómo terminará la historia con el hincha del Club Atlético Independiente

Sin embargo, Solorsa asegura que no se quedará cruzado de brazos y buscará volver a la Tribuna Norte Baja, su lugar en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini: “Nunca tuve problema con la policía, nunca tuve problema con nadie. O sea, lo que yo quiero es ir a la cancha, ¿sí? Quiero volver a la cancha. Buscaré abogados, me asesoraré bien qué es lo que debo hacer. Lo que dije que fue un momento de calentura pero fue solamente para expresar nada más como cualquier persona expresa en sus redes sociales”.

“Nunca pensé en mi vida que la dirigencia de Independiente iba a estar pendiente de las personas que hablan en Twitter. Habiendo tantos quilombos por hablar institucionalmente, deportivamente, ¿quién uno se iba a poner a pensar que alguien iba a ver las redes sociales y así condenar a la persona que expresa libremente? Porque estamos en una época de libertad, libertad religiosa, libertad de expresión, o sea, podemos hablar lo que queramos, ¿sí? Y parece que hay alguien ahí que quiere alejar al socio de la institución, ¿no? Al hincha, al hincha común, al socio” concluyó Daniel, el hincha de Independiente que expresó su enojo como un socio más y recibió una condena por parte de la Justicia.