Escándalo con Independiente: Pablo Dóvalo no fue parado y lo premiaron

Pablo Dóvalo , luego de su polémico accionar en el empate 2-2 ante Barracas Central y el Club Atlético Independiente por Copa de la Liga Profesional , quedó en el ojo de la tormenta y, a pesar de la presión que se ejerció en las últimos horas, desde la AFA tomaron la decisión de no pararlo y tendrá actividad normal el próximo partido.

Más allá de no expulsar a un futbolista del "Guapo" por una durisima falta y no cobrar un penal a favor del Rojo que encendió la bronca de los hinchas, Federico Beligoy, Director Nacional del Arbitraje en Argentina (órgano perteneciente a la AFA), salió a bancarlo y reveló que no habrá ninguna sanción.