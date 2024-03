Le "robaron" al Rojo y Carlos Tévez se trenzó con la AFA

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica", lanzó Toviggino.

La cuenta de Twitter del "Apache" no tenía actividad desde octubre del año pasado. Incluso, periodistas de Independiente aseguraron que el entrenador no la usa y que no fue quien emitió la publicación.

Embed - HABLÓ DÓVALO LUEGO DEL R0B0: "Que Tevez diga lo que quiera"

Qué había dicho Carlos Tévez

Luego del empate de 2 a 2 con Barracas Central, Carlos Tevez, director técnico de Independiente, estalló en conferencia de prensa contra el árbitro Pablo Dóvalo, quien fue el principal protagonista del polémico arbitraje de este partido.

"Todavía estamos calientes. Este tipo tiene que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. Se cagan en el trabajo de los muchachos y del club", arrancó el Apache criticando al juez principal.

Incluso, el ex futbolista de Boca Juniors agregó: "Se hace muy notorio. Venimos diciendo que Pablo con Barracas ya tiene antecedentes... Estuvo toda la semana esto instalado, viene y te roba igual... Es una locura".

Con respecto al planchazo que sufrió Iván Marcone, Tevez no dudo en dar su opinión y comentó: "La de Iván es roja. El partido te cambia totalmente. Uno a cero con diez tipos, mínimo...".

A pesar de haber dicho que no le gustaba hablar de los árbitros, Carlitos no pudo ocultar su bronca y siguió quejándose de Dóvalo. "Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los DTs venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal... Que no nos caguen".

Por último, Tevez lanzó otro comentario con respecto al arbitraje: "Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas... Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Caliente...".

Fuente: con información de Perfil y Minuto Uno