Escala el conflicto: la AFA no trata el tema y ratificó el paro del fútbol argentino

Sin tratamiento en la reunión: la AFA ratificó el paro del fútbol argentino Internet

Si bien antes de adoptar una definición formal se realizó una reunión del Comité Ejecutivo, finalmente se confirmó que el tema no tendrá tratamiento y que la medida de fuerza continúa vigente. Así lo reveló Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia.

Paro en el fútbol argentino: cómo se confirmó la decisión y qué pasará Este martes por la tarde, la AFA llevó adelante una reunión de Comité Ejecutivo en medio de la expectativa por una posible suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol, tras denunciar una “persecución” por parte de ARCA.

En la previa del encuentro, Vila había anticipado en una radio local que el paro seguía en pie. Según explicó, aunque la reunión estaba programada para analizar la situación, el mensaje interno indicaba que la medida se mantenía y que solo se debatiría la eventual reprogramación de la jornada.

En cuanto a la recuperación de los partidos correspondientes a la fecha 9, se analizan como alternativas los miércoles 18 de marzo y 22 de abril. La opción del 13 de mayo quedó descartada debido a la disputa de los playoffs, lo que complicaría el calendario. Fuente: Olé.