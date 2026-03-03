3 de marzo de 2026
Sitio Andino
Sin fútbol este fin de semana

Escala el conflicto: la AFA no trata el tema y ratificó el paro del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y resolvió que la fecha 9 tendrá un parate, aunque su reprogramación presentará complicaciones.

Sitio Andino Deportes

Ante las acusaciones de ARCA por presuntas irregularidades fiscales y deudas millonarias, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce junto a varios clubes y avanzó con la convocatoria a un paro del fútbol profesional y del ascenso para el próximo fin de semana.

La AFA vive horas de zozobra. 
conflicto entre partes

La AFA define si levanta el paro y el fútbol argentino espera ¿Se juega la Fecha 9 del Apertura 2026?
Filtraciones internas revelan conteos, traslados y entregas de dólares en efectivo vinculados a la dirigencia de la AFA.
mancha a la pelota

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

Paro en el fútbol argentino: cómo se confirmó la decisión y qué pasará

Este martes por la tarde, la AFA llevó adelante una reunión de Comité Ejecutivo en medio de la expectativa por una posible suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol, tras denunciar una “persecución” por parte de ARCA.

En la previa del encuentro, Vila había anticipado en una radio local que el paro seguía en pie. Según explicó, aunque la reunión estaba programada para analizar la situación, el mensaje interno indicaba que la medida se mantenía y que solo se debatiría la eventual reprogramación de la jornada.

En cuanto a la recuperación de los partidos correspondientes a la fecha 9, se analizan como alternativas los miércoles 18 de marzo y 22 de abril. La opción del 13 de mayo quedó descartada debido a la disputa de los playoffs, lo que complicaría el calendario.

Fuente: Olé.

