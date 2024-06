Es mendocina, se superó y ahora la citaron a la Selección de Atletismo

Cuando de superación se trata los reconocimientos no tardan en llegar. María Belén Alegre, de la Provincia de Mendoza , fue c onvocada a la selección argentina de Atletismo , que se prepara para competir en varios torneos rutilantes en los próximos meses. En Sitio Andino hablamos con la protagonista , quien se mostró muy agradecida por la oportunidad.

En ese sentido, la protagonista conversó con nuestro medio y aseguró: “La convocatoria a la selección me genera mucha alegría y realmente no me lo esperaba. Jamás me imaginé estar a ese nivel y las cosas se fueron dando solas. Estoy con muchas ganas de empezar a enfrentar este desafío que es grande y me va a ayudar a crecer un montón más”, empezó.