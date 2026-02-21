21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
destacado

Ernesto Antonio Contreras: el "Cóndor de América" que puso a Mendoza en la cima del ciclismo mundial

Te traemos la historia del mendocino Ernesto Antonio Contreras, ícono del Ciclismo ñpcañ, triple olímpico y múltiple campeón nacional. Mirá su legado.

Ernesto Antonio Contreras, símbolo del ciclismo mendocino y referencia histórica del deporte argentino.

Ernesto Antonio Contreras, símbolo del ciclismo mendocino y referencia histórica del deporte argentino.

 Por Martín Sebastián Colucci

Hablar de ciclismo en la provincia de Mendoza es hablar de Ernesto Antonio Contreras. El “Cóndor de América” no fue solamente un campeón: fue el hombre que le dio dimensión internacional al deporte mendocino, el que puso el nombre de la provincia en los grandes escenarios del mundo y el que inspiró a generaciones enteras a subirse a una bicicleta.

Nacido en Medrano, Mendoza, Contreras se convirtió en una leyenda mucho antes de que el profesionalismo moderno transformara el deporte. Su fortaleza en la montaña, su potencia en pista y su mentalidad competitiva lo llevaron a ser uno de los ciclistas más importantes de la historia argentina.

Lee además
La Lepra mendocina busca la victoria (Foto: Prensa CSIR).
Juega el Azul

La Lepra recibe a Independiente en el Gargantini: hora y dónde verlo
El Club Deportivo Maipú vuelve al Sperdutti ante Rafaela con la obligación de sumar sus primeros puntos del torneo.
dale cruzado

El Deportivo Maipú choca con Rafaela en el Sperdutti: hora y dónde verlo

Ernesto Antonio Contreras, un campeón de elite internacional

Contreras fue:

En una época donde competir en el exterior era una hazaña logística y económica, Contreras logró medirse con los mejores del continente, ganándose el apodo de “Cóndor” por su capacidad para dominar la alta montaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozAntigua/status/1618755287527079938&partner=&hide_thread=false

El ídolo que trascendió los resultados

Más allá de los títulos, Contreras construyó algo mucho más grande: una identidad deportiva. En Mendoza, su nombre es sinónimo de ciclismo. El velódromo provincial lleva su nombre.

Su historia se transmite de generación en generación. Muchos de los ciclistas mendocinos que llegaron después crecieron escuchando su nombre como referencia. Fue el modelo a seguir antes de que existieran las estructuras modernas del deporte.

El legado que no se apaga

Ernesto Contreras falleció en 2020, pero su legado permanece intacto. Está presente en cada temporada mendocina, en cada chico que empieza a pedalear, en cada competencia que recorre la provincia.

Porque antes de los títulos modernos, antes de las estructuras profesionales y antes de las transmisiones televisivas, hubo un mendocino que se animó a competir contra el mundo. Y lo hizo desde la humildad, el sacrificio y el amor por la bicicleta.

Ese fue Ernesto Contreras. Y por eso, cuando se habla de ciclismo en Mendoza, su nombre aparece primero.

Más de Ernes Contreras

Entre su extensa trayectoria, representó a la Argentina en tres Juegos Olímpicos y en varios Panamericanos y ganó 12 títulos nacionales. Además, en su cuarto mundial, junto a sus compañeros de equipo obtuvieron un honroso segundo puesto en Montevideo, detrás del cuarteto italiano.

Ernesto Contreras, nació el 19 de junio de 1937 en la localidad mendocina de Medrano y a los 19 años empezó su carrera deportiva con una bicicleta prestada. Fue reconocido con la "Cruz al Merito" en Mendoza, con el "Olimpia de Plata", distinguido en el Senado de la Nación a la "Trayectoria deportiva y ejemplo de vida" en el año 2008 y "Vecino Honorable" del departamento de Godoy Cruz.

Temas
Seguí leyendo

El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso

Boca no pudo con Racing en La Bombonera y se fue silbado tras el empate

Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña

El Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y crece la preocupación rumbo a la Finalissima

Fórmula 1: Gasly mostró solidez con Alpine en Bahréin y crece la expectativa por Colapinto

Así marcha la Vuelta de Mendoza tras siete etapas y qué puede pasar en la octava

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

La Copa del Mundo ya está en Argentina y despierta emoción en su tour mundial

LO QUE SE LEE AHORA
El Mensana perdió en el Legrotaglie.
Liga Profesional de Fútbol

El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso

Las Más Leídas

Enrique Acosta Vega, uno de los dos detenidos que se había fugado de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado.
operativo en el valle de uco

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo

Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda
Una experiencia única

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

El robo ocurrió en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio
Sueldos

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio