Ernesto Antonio Contreras: el "Cóndor de América" que puso a Mendoza en la cima del ciclismo mundial

Hablar de ciclismo en la provincia de Mendoza es hablar de Ernesto Antonio Contreras . El “Cóndor de América” no fue solamente un campeón: fue el hombre que le dio dimensión internacional al deporte mendocino , el que puso el nombre de la provincia en los grandes escenarios del mundo y el que inspiró a generaciones enteras a subirse a una bicicleta .

Nacido en Medrano, Mendoza , Contreras se convirtió en una leyenda mucho antes de que el profesionalismo moderno transformara el deporte. Su fortaleza en la montaña , su potencia en pista y su mentalidad competitiva lo llevaron a ser uno de los ciclistas más importantes de la historia argentina .

En una época donde competir en el exterior era una hazaña logística y económica, Contreras logró medirse con los mejores del continente , ganándose el apodo de “Cóndor” por su capacidad para dominar la alta montaña .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozAntigua/status/1618755287527079938&partner=&hide_thread=false Sansacional fue el triunfo de Ernesto Contreras en el Campeonato Argentino de Resistencia. Inalterable la calidad del popular Negro" del ciclismo argentino. (1971) Mendozahttps://t.co/E7dSE8IQXr pic.twitter.com/IyMVx5ufSL — MendozAntigua (@MendozAntigua) January 26, 2023

El ídolo que trascendió los resultados

Más allá de los títulos, Contreras construyó algo mucho más grande: una identidad deportiva. En Mendoza, su nombre es sinónimo de ciclismo. El velódromo provincial lleva su nombre.

Su historia se transmite de generación en generación. Muchos de los ciclistas mendocinos que llegaron después crecieron escuchando su nombre como referencia. Fue el modelo a seguir antes de que existieran las estructuras modernas del deporte.

El legado que no se apaga

Ernesto Contreras falleció en 2020, pero su legado permanece intacto. Está presente en cada temporada mendocina, en cada chico que empieza a pedalear, en cada competencia que recorre la provincia.

Porque antes de los títulos modernos, antes de las estructuras profesionales y antes de las transmisiones televisivas, hubo un mendocino que se animó a competir contra el mundo. Y lo hizo desde la humildad, el sacrificio y el amor por la bicicleta.

Ese fue Ernesto Contreras. Y por eso, cuando se habla de ciclismo en Mendoza, su nombre aparece primero.

Más de Ernes Contreras

Entre su extensa trayectoria, representó a la Argentina en tres Juegos Olímpicos y en varios Panamericanos y ganó 12 títulos nacionales. Además, en su cuarto mundial, junto a sus compañeros de equipo obtuvieron un honroso segundo puesto en Montevideo, detrás del cuarteto italiano.

Ernesto Contreras, nació el 19 de junio de 1937 en la localidad mendocina de Medrano y a los 19 años empezó su carrera deportiva con una bicicleta prestada. Fue reconocido con la "Cruz al Merito" en Mendoza, con el "Olimpia de Plata", distinguido en el Senado de la Nación a la "Trayectoria deportiva y ejemplo de vida" en el año 2008 y "Vecino Honorable" del departamento de Godoy Cruz.