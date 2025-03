¡Epa Muñeco! Cuando perdés no te gusta que te pregunten por River

El “Muñeco” explicó la expulsión de Enzo Pérez tras la expulsión a los once minutos del segundo tiempo: “él (Enzo Pérez) tomó una decisión dentro del campo. Las emociones muchas veces juegan, a veces a favor, a veces en contra”. El D.T añadió: “Sin embargo, él no hizo que el equipo retrocediera. Él termina tomando una decisión que después asimiló que no era necesario porque lo hablamos adentro de la cancha... es una jugada aislada, no había superioridad numérica del rival con nosotros”.