En Boca se armó un pedazo de bardo: la ligó con todo Fernando Gago

En una reciente entrevista con Radio Splendid, Battaglia comentó sobre la metodología de Fernando Gago, ex técnico de Racing Club. “Sí, yo tengo mis dudas, está bien que un técnico tenga reglas, pero no está bueno que un jugador baje seis kilos, no es una buena propaganda para una institución", señaló. Según él, esta práctica le parece excesiva y no es algo que deba considerarse institucional.