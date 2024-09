¡El último que apague la luz! Empieza la fuga de las figuras de peso en Boca

Sin lugar a dudas que la derrota ante River en el Superclásico por la fecha 15 de la Liga Profesional de fútbol fue uno de los grandes detonantes que sacudió al Club Atlético Boca Juniors . Ya con pocas chances en el torneo local y eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana , la Copa Argentina parece ser el único consuelo de un equipo que parece no encontrar el rumbo y deberá comenzar a cambiar la cara para recuperar la relación con el hincha.

Con Diego Hernán Martínez en la cuerda floja según lo relata Minuto Uno en su portal deportivo, en las últimas horas se conoció que tres jugadores no seguirán a fin de año y desde la dirigencia no descartan alguna salida más para comenzar a renovar el plantel de cara al 2025. La salida de estos tres jugadores tiene un denominador común, y es que se van con el pase en su poder tras no renovar su contrato que finaliza el 31 de diciembre de este año. Además, a estos futbolistas, podrían sumarse otros dos nombres de peso que también tienen posibilidades de irse.