El tremendo enfado de Carlos Alcaraz con la juez de silla.

Raluca Andrei , árbitro del partido, metió prisa al murciano para sacar y le llegó a cantar hasta dos warnings (advertencias por tiempo) en el primer set. El primero de ellos no conllevó sanción, pero tras el segundo se vio obligada a jugar con segundo servicio, lo que encendió a Alcaraz como pocas veces se le ha visto. «No da tiempo a nada» , comentó tras el primer aviso.

Se encendió la polémica Para la Conmebol, las Malvinas no son Argentinas

La cosa fue a mucho más cuando la juez de silla rumana le cantó el segundo warning y el murciano explotó, pues estaba en un momento de tensión, para intentar cerrar el primer set después de haber salvado tres bolas de break. «Nunca me han puesto un warning mi vida. No puedo jugar al tenis así... Esto no es tenis. ¿Esto qué es? ¿Es 100 metros lisos o qué?», le reprochó el murciano a la juez de silla.