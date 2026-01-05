5 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
destacado

El tenista Santiago Villarroya fue becado por una universidad de Estados Unidos y jugará antes los mejores

El jugador mendocino Santiago Villarroya recibió una importante noticia, que lo lleva a los primeros planos del deporte. Mirá lo que se le viene.

Santiago Villarroya, player de tenis mendocino, continuará su carrera deportiva y académica en Estados Unidos tras obtener una beca universitaria en Kansas.

Santiago Villarroya, player de tenis mendocino, continuará su carrera deportiva y académica en Estados Unidos tras obtener una beca universitaria en Kansas.

 Por Martín Sebastián Colucci

El tenis de Mendoza vuelve a proyectarse hacia el exterior. Santiago Villarroya, jugador formado íntegramente en la provincia, fue becado por una universidad de Estados Unidos y en los próximos días viajará para iniciar una nueva etapa en el circuito universitario norteamericano.

Se trata de un caso que combina trayectoria deportiva, continuidad en el alto rendimiento y un sólido perfil académico, una fórmula cada vez más utilizada por tenistas argentinos para continuar su desarrollo.

Lee además
Javier Frana definió un equipo con cuatro debutantes en la Copa Davis con Argentina.
no será fácil

Argentina y un equipo fuera del top 100 ante ante Corea por la Copa Davis
Novak Djokovic anunció su salida definitiva de la ATP con un mensaje crítico en sus redes sociales.  
molestia

Novak Djokovic rompe con la ATP: el trasfondo de una salida que sacude al tenis mundial

Una carrera en el tenis que comenzó a los 4 años y nunca se detuvo

Villarroya juega al tenis desde los 4 años y mantuvo una carrera ininterrumpida dentro del circuito formativo. Compitió a nivel provincial, regional y nacional, además de disputar torneos COSAT y UTR, sosteniéndose durante años entre los mejores rankings de Argentina en sus categorías.

Nunca abandonó la competencia y construyó su camino con regularidad, sin saltos abruptos ni interrupciones, algo muy valorado dentro del sistema universitario estadounidense.

El valor del estudio, una clave para la beca de tenis

Además de su rendimiento en cancha, Santiago se destacó siempre por su desempeño académico. Fue muy buen estudiante, con alto promedio, un aspecto determinante para acceder a una beca universitaria deportiva.

Ese equilibrio entre estudio y deporte terminó siendo el diferencial que le permitió dar el salto internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2008203795571027971&partner=&hide_thread=false

Barton Community College, su nuevo destino

El mendocino fue becado por Barton Community College, institución ubicada en Kansas, donde integrará uno de los equipos universitarios de tenis del país.

Viajá el jueves 8 de enero para incorporarse al campus y comenzar formalmente un proyecto a largo plazo, estimado en cuatro años, que incluye competencia deportiva de alto nivel y formación académica.

En paralelo a su carrera deportiva, cursará la Licenciatura en Psicología.

Formación íntegra en Mendoza

Desde temprana edad, Villarroya se entrenó en el Andino Tenis Club, donde fue acompañado durante su infancia y adolescencia por el entrenador Pablo Vergara, quien cumplió un rol central en su formación como jugador competitivo y en momentos clave de su desarrollo.

El trabajo realizado en Mendoza fue la base que hoy le permite acceder a esta oportunidad internacional.

Mendoza sigue exportando tenis

Durante su proceso formativo, Santiago compartió entrenamientos y competencias con Gaspar Martaux, quien optó por el camino del profesionalismo. Ambos se acompañaron mutuamente en el deporte y en la vida, reflejando la importancia del entorno humano en el alto rendimiento.

La beca obtenida por Santiago Villarroya vuelve a poner en valor el trabajo de base que realizan los clubes mendocinos y confirma que el tenis provincial sigue generando oportunidades, incluso fuera del país.

Temas
Seguí leyendo

United Cup: Báez dio el golpe ante Fritz, pero Argentina cayó con Estados Unidos en un cierre decisivo

Batacazo argentino en la United Cup: Sebastián Báez venció a Fritz y sorprendió a Estados Unidos

Argentina arrancó con goleada ante España en la United Cup y sueña en grande en Australia

Se confirmaron los cruces de Argentina en la United Cup 2026 y el debut será ante España

Melbourne, el desafío que vuelve: qué defiende el tenis argentino en la gira oceánica

Nadal sorprendió y fue tajante: "No me identifico ni con Alcaraz ni con Sinner"

Alpine encendió el A526 de Franco Colapinto y dio la primera señal fuerte rumbo a la F1 2026

Es mendocino y ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy brilló en Arabia Saudita

LO QUE SE LEE AHORA
Gonzalo Klusener marcó el gol del triunfo de FADEP en San José.  
el detalle completo

FADEP dio el golpe ante Atlético Argentino y Pacífico ganó el clásico en el Regional Amateur

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero

Octavio Ferozzi falleció tras permanecer internado cinco días en el hospital Notti
Tristeza

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336

El policía permanece aprehendido en el marco de la causa
Avanza la investigación

Un policía quedó aprehendido por el asesinato de una mujer frente a un boliche en Guaymallén

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos.
Barrio San Antonio

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos