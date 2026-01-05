El tenista Santiago Villarroya fue becado por una universidad de Estados Unidos y jugará antes los mejores

Santiago Villarroya , player de tenis mendocino, continuará su carrera deportiva y académica en Estados Unidos tras obtener una beca universitaria en Kansas.

El tenis de Mendoza vuelve a proyectarse hacia el exterior. Santiago Villarroya , jugador formado íntegramente en la provincia, fue becado por una universidad de Estados Unidos y en los próximos días viajará para iniciar una nueva etapa en el circuito universitario norteamericano.

Se trata de un caso que combina trayectoria deportiva, continuidad en el alto rendimiento y un sólido perfil académico , una fórmula cada vez más utilizada por tenistas argentinos para continuar su desarrollo.

Villarroya juega al tenis desde los 4 años y mantuvo una carrera ininterrumpida dentro del circuito formativo. Compitió a nivel provincial, regional y nacional , además de disputar torneos COSAT y UTR , sosteniéndose durante años entre los mejores rankings de Argentina en sus categorías.

Nunca abandonó la competencia y construyó su camino con regularidad , sin saltos abruptos ni interrupciones, algo muy valorado dentro del sistema universitario estadounidense.

El valor del estudio, una clave para la beca de tenis

Además de su rendimiento en cancha, Santiago se destacó siempre por su desempeño académico. Fue muy buen estudiante, con alto promedio, un aspecto determinante para acceder a una beca universitaria deportiva.

Ese equilibrio entre estudio y deporte terminó siendo el diferencial que le permitió dar el salto internacional.

El tenista Santiago Villarroya fue becado por Barton Community College y viajará a Kansas para competir en el circuito universitario mientras estudia Psicología . Formado en el Andino Tenis Club, sigue creciendo dentro y fuera de la cancha

Barton Community College, su nuevo destino

El mendocino fue becado por Barton Community College, institución ubicada en Kansas, donde integrará uno de los equipos universitarios de tenis del país.

Viajá el jueves 8 de enero para incorporarse al campus y comenzar formalmente un proyecto a largo plazo, estimado en cuatro años, que incluye competencia deportiva de alto nivel y formación académica.

En paralelo a su carrera deportiva, cursará la Licenciatura en Psicología.

Formación íntegra en Mendoza

Desde temprana edad, Villarroya se entrenó en el Andino Tenis Club, donde fue acompañado durante su infancia y adolescencia por el entrenador Pablo Vergara, quien cumplió un rol central en su formación como jugador competitivo y en momentos clave de su desarrollo.

El trabajo realizado en Mendoza fue la base que hoy le permite acceder a esta oportunidad internacional.

Mendoza sigue exportando tenis

Durante su proceso formativo, Santiago compartió entrenamientos y competencias con Gaspar Martaux, quien optó por el camino del profesionalismo. Ambos se acompañaron mutuamente en el deporte y en la vida, reflejando la importancia del entorno humano en el alto rendimiento.

La beca obtenida por Santiago Villarroya vuelve a poner en valor el trabajo de base que realizan los clubes mendocinos y confirma que el tenis provincial sigue generando oportunidades, incluso fuera del país.