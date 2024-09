El Pádel argentino se metió en las semifinales del Panamericano de menores

Luego de imponerse ante los ecuatorianos en el debut, la Albiceleste superó también a los estadounidenses este miércoles por la noche, con un doble 6-0 de Gonzalo Weinmeister y Joaquín Botta en el Sub 14; un 6-1 y 6-0 de Andrés Graupera y Santino Córdoba en el Sub 16 y un doble 6-3 de José Funes y Renzo Gabriel Núñez en el Sub 18.