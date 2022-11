El mendocino Maxi Martínez y una victoria soñada en el Zonal Cuyano

image.png

“Estoy viviendo un momento único porque esperé este triunfo durante mucho tiempo. Fue una carrera muy dura porque la verdad que estuve lejos de hacer una carrera perfecta ya que cometí algunos errores, pero me pude recuperar gracias al gran auto que me entregó Nico Magadán. La última vuelta fue muy dura porque rogás que no pasé nada y cuando me bajaron la bandera a cuadros tuve un desahogo inigualable. Es todo para mi familia, mi equipo, mis amigos y dedicado especialmente a mi mamá Norma que estoy seguro que me guió desde el cielo”, afirmó Martínez.

El próximo desafío para Maxi en el Zonal Cuyano será en San Martín, cuando se dispute la novena y última fecha, el 3 y 4 de diciembre.

Repasá todos los resultados.