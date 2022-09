El mendocino Franco Pandolfino y un triunfo espectacular en el Superbike de Brasil

FP (6).jpeg

Una vez terminada la manga, el representante del Luvizotto Racing Team comentó: “Potenza es un circuito que me gusta mucho y en el que ya he corrido algunas veces, sabíamos que era una gran chance para ganar puntos importantes en el campeonato”, dijo. Y añadió: “Quiero agradecer a mis patrocinadores, mi familia y al equipo por estar en cada detalle y por apoyarme incondicionalmente. También agradecerle a cada una de las personas que acompañan mi carrera deportiva sin dudas una hermosa energía que me ayuda a pelear todos los días”.