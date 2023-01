El mendocino Franco Caimi relata su dramático accidente

El mendocino Franco Caimi contó de su accidente.









El riesgo y las caídas son una constante en las motos en el Rally Dakar y este viernes el argentino Franco Caimi (Hero) pudo comprobarlo en un accidente que no pasó a mayores debido a la rápida reacción del mendocino, que no obstante sigue en carrera y marcha en el puesto 12° de la clasificación general que tiene tercero al salteño Kevin Benavides (KTM), quien busca su segunda victoria en las dos ruedas.

Fue un momento de susto para Caimi que en diálogo con Infobae relató qué le pasó: “Fue una etapa intensa. Sintiéndome bien con la moto, con buen feeling, pero en el kilómetro 90 me comí un cortado en una duna y me dolió bastante porque fue de 20 metros y tuve que eyectarme de la moto. Caí sobre la pierna y me hizo doler un poco. Así que la última parte de la etapa venía con un poco de dolor en incómodo arriba de la moto”.

“Un cortado es la duna que tiene forma de pirámide, cuando el sol está alto no se ve bien el contraste con la luz y pensás que la duna va a seguir, pero no sigue, se corta. Entonces pensé que la duna seguía, pero se cortó. Del otro lado estuvo la bajada de la duna que tenía como 20 metros y caí en la pared de la otra duna. Fue una eyectada de las más grandes que he tenido corriendo rally. Contento de estar en una pieza y seguir en carrera”, agregó el cuyano.

El dramático relato del argentino Franco Caimi tras su accidente: “Tuve que eyectarme de la moto” Por suerte afirma que no sufrió una lesión grave y que “me doblé la rodilla y el tobillo”. Sobre su moto explica que “se sentía algo en el tren delantero, pero nada que no se pueda solucionar”.

El oriundo de Luján de Cuyo el año pasado se quedó en las puertas de la carrera por una lesión y ahora se tomó revancha con una buena labor. “El año pasado tuve una luxofractura en mi brazo derecho a poco más de un mes antes de un Dakar y no me dio tiempo para recuperarme. Las lesiones son algo con lo que siempre convivimos los deportistas y está bueno volverse a levantar y estar lo mejor posible para una competencia no solo contra los rivales sino también contra uno mismo. Ese es el gran desafío de superarse a uno mismo”, concluye. Pese a la caída, Franco terminó 13° en este viernes en el que se disputó la etapa 12 que unió Ardah con Sheybah y fue otro recorrido plagado de dunas con 185 kilómetros de velocidad y 191 de enlace. En las dos ruedas el ganador fue el chileno Ignacio Cornejo (Honda). Fuente: Infobae