El mendocino Enzo Pérez seguirá en competencia: acordó con Argentinos y jugará la Copa Libertadores 2026

Enzo Pérez seguirá en la elite del fútbol argentino: será refuerzo de Argentinos Juniors y disputará la Libertadores. Mirá lo que se viene.

A los 39 años, Enzo Pérez continuará su carrera en Argentinos Juniors tras cerrar su etapa en River. &nbsp;

A los 39 años, Enzo Pérez continuará su carrera en Argentinos Juniors tras cerrar su etapa en River.

 

Por Sitio Andino Deportes

Lejos del retiro y decidido a seguir compitiendo al máximo nivel, Enzo Pérez definió su futuro tras su salida de River Plate. El mediocampista mendocino alcanzó un principio de acuerdo con Argentinos Juniors, donde continuará en la Liga Profesional y volverá a disputar la Copa Libertadores 2026.

El acuerdo con Argentinos Juniors y el rol clave del entrenador

El experimentado volante firmará un contrato hasta diciembre de 2026, luego de acordar los términos económicos con la dirigencia del Bicho. La negociación tuvo un impulso decisivo por parte de Nicolás Diez, entrenador del equipo, quien insistió de manera constante para sumar la jerarquía y liderazgo del futbolista.

Desde el cuerpo técnico consideran que Enzo Pérez puede aportar orden, experiencia internacional y personalidad en un plantel que afrontará un calendario exigente, con competencia local e internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2007626077221642308&partner=&hide_thread=false

El cierre de su ciclo en River y un nuevo desafío internacional

Enzo Pérez llega en condición de agente libre tras un último año en River Plate con participación irregular. Disputó 38 partidos oficiales y fue titular en el tramo final de la temporada, aunque perdió protagonismo en la consideración de Marcelo Gallardo con el correr de los meses.

A fines de noviembre, el mediocampista cerró su segundo ciclo en River, donde el club lo despidió con un mensaje emotivo, destacándolo como capitán histórico y referente del plantel. Ahora, en Argentinos Juniors, asumirá un nuevo desafío con la ambición de seguir compitiendo en la Copa Libertadores, torneo que conoce como pocos.

