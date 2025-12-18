18 de diciembre de 2025
El McLaren campeón de la Fórmula 1 llegó a la República Argentina

La competencia de la Fórmula 1 tuvo como campeón al McLaren de Lando Norris y está en el país. Mirá dónde podés pasar a verlo.

Los McLaren anduvieron muy bien este año.

Por Sitio Andino Deportes

La pasión por la Fórmula 1 vive un nuevo auge en la Argentina y los fanáticos del automovilismo tendrán una oportunidad única para acercarse de manera presencial al mundo de McLaren, una de las escuderías más emblemáticas de la categoría.

Todo sobre el McLaren en Argentina

A través de una experiencia especial impulsada por Mastercard y Banco Nación, el público podrá conocer de cerca una réplica oficial del monoplaza campeón de la temporada 2025, además de disfrutar de simuladores de última generación que recrean la exigencia y la velocidad de un auto de Fórmula 1.

La presentación del tour se realizó este miércoles 17 de diciembre en la Casa Central del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, donde comenzó el recorrido. Allí, los visitantes pudieron observar el showcar a escala real, sacarse fotos en espacios temáticos y subirse a simuladores que permiten experimentar, en primera persona, las sensaciones de manejar un F1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcoronel/status/2001313455333110242&partner=&hide_thread=false

El vehículo exhibido es una réplica oficial del McLaren con el que Lando Norris se consagró campeón del mundo en un cierre electrizante de la temporada, superando a Max Verstappen por apenas dos puntos.

Si bien no se trata del chasis utilizado en competencia, el auto respeta cada detalle estético del modelo original: el característico naranja y negro mate, la fibra de carbono expuesta y los neumáticos Pirelli. La exhibición simboliza además un hito para la escudería británica, que volvió a conquistar un título de pilotos y el Campeonato de Constructores, algo que no lograba desde 2008.

Dónde se podrá ver el McLaren campeón en los próximos días

  • Shopping DOT (Ciudad de Buenos Aires): del 18 al 23 de diciembre.

  • Paseo Aldrey (Mar del Plata): del 26 de diciembre al 3 de enero.

