El Karting en Junín tuvo una noche explosiva con carreras vibrantes y grandes protagonistas en la fecha 2

La segunda fecha del Karting local dejó duelos picantes, ganadores contundentes y varias sorpresas.

El Karting Provincial de Tierra vivió una segunda fecha cargada de emoción en Junín , con el kartódromo Guido Maineri como epicentro de una jornada nocturna que tuvo de todo: carreras ajustadas, dominios claros y un nivel competitivo que empieza a marcar tendencia en el campeonato 2026 .

La actividad dejó nombres fuertes en lo más alto del podio , varios de ellos repitiendo protagonismo y posicionándose como candidatos.

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En 110cc Menores , el triunfo fue para Melanie García , que dominó con un tiempo de 12:48.953 , seguida por Victoria Imberti (+6.198) y Leio Brian (+11.407) .

En Varilleros Juniors , Mauro Guastalla se quedó con la victoria con un registro de 12:25.312 , escoltado por Lautaro Castellino (+0.331) y Sergio Aguilera (+5.211) , en una de las finales más ajustadas.

En Varilleros Seniors, el triunfo fue para Emanuel Luengo (12:29.346), que se impuso sobre Renzo Sabatini (+0.111) y Leandro Cimino (+3.714), en una categoría que mostró altísima paridad.

Cadeneros y Master, con definiciones contundentes

En Cadeneros Juniors, el ganador fue Manuel Fernández, con un tiempo de 7:54.597, seguido por Ignacio Páez (+3.332) y Mariano Cocchetto (+6.733).

Por su parte, en Cadeneros Seniors, Emanuel Luengo volvió a destacarse con un tiempo de 6:31.873, consolidando una actuación sólida, escoltado por Emanuel Bianchi (+1.624) y Bruno Besa (+4.806).

En la categoría Libre / Master, el triunfo quedó en manos de Gustavo Devant (6:32.088), con una diferencia mínima sobre Leandro Cimino (+0.074) y Juan Mercado (+0.828), en otra final ajustadísima.

Una fecha que empieza a marcar el campeonato

Más allá de los resultados, la jornada dejó en claro que el campeonato empieza a tomar forma, con varios pilotos repitiendo protagonismo y otros que se meten en la pelea.

El formato nocturno le dio un condimento especial, con carreras intensas, pista cambiante y un gran marco de público, en un escenario que respondió a la altura.

Además, las sanciones, recargos y diferencias mínimas en pista dejaron en evidencia que cada detalle empieza a ser determinante en la pelea por el título.

Lo que viene en el karting mendocino

Con dos fechas disputadas, el certamen entra en una etapa clave donde la regularidad será fundamental.

Los pilotos que lograron destacarse en Junín ya se perfilan como protagonistas de la temporada, en un campeonato que promete seguir creciendo en nivel y competitividad.

Preguntas clave SEO

Qué pasó en el karting de Junín

Se corrió la segunda fecha del campeonato con finales intensas y varios ganadores destacados.

Quiénes ganaron en la fecha 2

Melanie García, Mauro Guastalla, Emanuel Luengo y Gustavo Devant, entre otros.

Qué categoría tuvo la carrera más ajustada

Varilleros Seniors y Master, con diferencias mínimas entre los primeros.

Dónde se corrió la fecha

En el kartódromo Guido Maineri de Junín.

Cómo sigue el campeonato

Con una pelea abierta y varios pilotos posicionándose como candidatos.