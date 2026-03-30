El Karting en Junín tuvo una noche explosiva con carreras vibrantes y grandes protagonistas en la fecha 2

Por Martín Sebastián Colucci 30 de marzo de 2026 - 11:02
El
, con el kartódromo Guido Maineri como epicentro de una jornada nocturna que tuvo de todo: Karting Provincial de Tierra vivió una segunda fecha cargada de emoción en Junín carreras ajustadas, dominios claros y un nivel competitivo que empieza a marcar tendencia en el campeonato 2026.
Los ganadores que marcaron el ritmo de la noche en el Karting tierrero
, varios de ellos repitiendo protagonismo y posicionándose como candidatos. La actividad dejó nombres fuertes en lo más alto del podio
En
110cc Menores, el triunfo fue para Melanie García, que dominó con un tiempo de 12:48.953, seguida por Victoria Imberti (+6.198) y Leio Brian (+11.407).
En
Varilleros Juniors, Mauro Guastalla se quedó con la victoria con un registro de 12:25.312, escoltado por Lautaro Castellino (+0.331) y Sergio Aguilera (+5.211), en una de las finales más ajustadas.
En
Varilleros Seniors, el triunfo fue para Emanuel Luengo (12:29.346), que se impuso sobre Renzo Sabatini (+0.111) y Leandro Cimino (+3.714), en una categoría que mostró altísima paridad. Cadeneros y Master, con definiciones contundentes
En
Cadeneros Juniors, el ganador fue Manuel Fernández, con un tiempo de 7:54.597, seguido por Ignacio Páez (+3.332) y Mariano Cocchetto (+6.733).
Por su parte, en
Cadeneros Seniors, Emanuel Luengo volvió a destacarse con un tiempo de 6:31.873, consolidando una actuación sólida, escoltado por Emanuel Bianchi (+1.624) y Bruno Besa (+4.806).
En la categoría
Libre / Master, el triunfo quedó en manos de Gustavo Devant (6:32.088), con una diferencia mínima sobre Leandro Cimino (+0.074) y Juan Mercado (+0.828), en otra final ajustadísima. Una fecha que empieza a marcar el campeonato
Más allá de los resultados, la jornada dejó en claro que
el campeonato empieza a tomar forma, con varios pilotos repitiendo protagonismo y otros que se meten en la pelea.
El formato nocturno le dio un condimento especial, con
carreras intensas, pista cambiante y un gran marco de público, en un escenario que respondió a la altura.
Además, las sanciones, recargos y diferencias mínimas en pista dejaron en evidencia que
cada detalle empieza a ser determinante en la pelea por el título. Lo que viene en el karting mendocino
Con dos fechas disputadas, el certamen entra en una etapa clave donde
la regularidad será fundamental.
Los pilotos que lograron destacarse en Junín
ya se perfilan como protagonistas de la temporada, en un campeonato que promete seguir creciendo en nivel y competitividad. Preguntas clave SEO Qué pasó en el karting de Junín
Se corrió la segunda fecha del campeonato con finales intensas y varios ganadores destacados. Quiénes ganaron en la fecha 2
Melanie García, Mauro Guastalla, Emanuel Luengo y Gustavo Devant, entre otros. Qué categoría tuvo la carrera más ajustada
Varilleros Seniors y Master, con diferencias mínimas entre los primeros. Dónde se corrió la fecha
En el kartódromo
Guido Maineri de Junín. Cómo sigue el campeonato Con una pelea abierta y varios pilotos posicionándose como candidatos.