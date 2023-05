El golpe menos pensado que recibió Fernando Gago en Racing

Enzo Copetti se fue de Racing y fue un gran problema para Fernando Gago. Más que nada porque sus características eran importantes para la presión alta y la recuperación post pérdida. Algo que se le fue a este equipo en 2023. Claro que no sólo por la ausencia del punta. También se siente porque los volantes con los que juega no tienen esas características. Todo esto repercute en el sistema defensivo. Enzo era el primer defensor del equipo. Y pese a que jugó hasta el último minuto, ya luego de mucho tiempo parece haberle quedado alguna cuenta pendiente... Al menos Copetti habló de Racing Club y Gago y sacó a la luz cierto malestar.

image.png Está claro que para el nueve no fue fácil pasar por la situación del penal ante River. Una decisión que le generó muchas críticas y que terminó de acelerar su salida del club. Porque luego se lesionó ante Tigre y ya no volvió a jugar. Un penal caliente del que no se hizo cargo. Era el gol del título, pero él mismo dejó en claro que no tuvo la convicción para ejecutarlo. Sin embargo, en esta ocasión se volvió a referir al tema. Y fue un paso más allá. El delantero habló de esa jugada y parece que le tiró un palo al técnico de la Academia. Inoportuno quizá porque el DT en este momento está en el ojo de la tormenta.

image.png En un vivo que hizo por Twicht, Enzo Copetti habló de ese momento tan particular en Racing y de una decisión de Gago que, según él, lo perjudicó. "El primer penal contra River lo iba a patear yo. Estaba cerca del gol, había tenido algunas chances y me quedé con la pica. Matías Rojas era el designado para patearlo, pero si hay uno que viene convirtiendo y no lo dejan patear... Son decisiones que te hacen perder un poco de confianza", deslizó. Sin nombrar el DT, pero haciendo una clara referencia de que dejó de ser el encargado de ejecutar por pedido de Gago. Y luego siguió con respecto al segundo penal, cuando Rojas ya no estaba en cancha: "Para el segundo ya estaba cansado y como no me sentía confiado para patear, decidí decirle a otros chicos".

Las palabras de Copetti en el peor momento de Racing y Gago No sonaron muy afortunadas las palabras del ex delantero de la Academia para con el técnico. Justo en una situación donde llueven críticas a sus compañeros y también al DT. Algo que no había declarado antes y que ahora tiro un poco de nafta a ese fuego... Claro que también llamó la atención la explicación que dio.

Lo primero es que Copetti dejó de ser el principal encargado de los penales en Racing por decisión de Gago y también porque venía de errar, por ejemplo en el clásico ante Independiente. De hecho, unas fechas antes, contra Defensa y Justicia, ya no pateó Copetti el penal y lo hizo Emiliano Vecchio, quien también lo erró. Desde ahí fue Matías Rojas el que se hizo cargo. Designado por el DT y con la confianza para tomar la pelota y clavarla al ángulo de Armani. Así llegó el 1-0 con River. Y el paraguayo sigue siendo el encargado, de hecho viene de convertir (también al ángulo), ante Independiente. Con Rojas en cancha, los penales tienen dueño. Pero sin el zurdo, el DT había designado a Copetti y Hauche como segundas alternativas. Y ahí, pese a tener el aval del DT, decidió no patear y dejar que lo haga Galván. Incluso le quitó la pelota a Hauche y a Piovi, quien pedía ejecutar para romper el arco. En sus declaraciones, como en el penal ante River, Cope tampoco se hizo cargo...