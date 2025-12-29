29 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El Gobierno responsabilizó a la Liga Mendocina y dejó encaminada su posible intervención

Tras el escándalo por suspensión de la final de la final femenina, el Gobierno provincial le apuntó con todo Liga Mendocina de Fútbol. Mirá qué pasó.

 Por Sebastián Colucci

El Gobierno de Mendoza salió este lunes a cruzar con dureza a la Liga Mendocina de Fútbol tras la nueva suspensión de la final del torneo femenino. En conferencia de prensa, funcionarios provinciales apuntaron de manera directa contra la entidad y confirmaron que se avanzará con un informe para evaluar una posible intervención.

Amat apuntó a la organización de la Liga Mendocina de Fútbol

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que la Liga había sido notificada previamente sobre las condiciones de seguridad exigidas para disputar el partido: “La Liga Mendocina tenía que presentar un listado previo de 150 personas habilitadas, que debía ser enviado al Ministerio de Seguridad”, dijo.

Posible intervención

El funcionario aclaró que ese listado fue recibido y controlado por el área de seguridad: “Ese listado lo teníamos nosotros y estaba verificado para que no hubiera barras”, señaló.

Advertencias previas y suspensión del fútbol

Amat recordó que la entidad había sido advertida sobre las consecuencias de incumplir las condiciones establecidas: “La Liga fue informada de que si volvía a suceder lo del domingo anterior, con llegada de barras, el evento no iba a proceder y se iba a suspender nuevamente”, afirmó.

Luego explicó por qué no se disputó la final: “Lamentablemente hubo una irresponsabilidad más de la Liga Mendocina, porque no hubo comunicación oficial ni las prevenciones suficientes para informar que solo podía ingresar el público habilitado por lista previa”, sostuvo.

Operativo y desborde en la final del fútbol femenino

El funcionario detalló el operativo previsto para el encuentro: “El operativo contaba con 15 efectivos policiales y 30 personas de seguridad privada, lo que era suficiente para una final de fútbol femenino con familiares y en forma pacífica”, indicó.

Y explicó el motivo de la intervención policial: “Esa irresponsabilidad llevó a la intervención de la Policía de Mendoza con Infantería y pelotones de combate para restablecer el orden y despejar la zona”, dijo.

Críticas a la conducción

Amat apuntó directamente contra la dirigencia de la Liga y su presidente: “La responsabilidad de la organización del evento es netamente y exclusivamente de la Liga Mendocina. Parece que el presidente Sperdutti no entiende la situación”, disparó.

También recordó antecedentes recientes: “Esto ya pasó el año pasado con la final de la Copa Mendoza, cuando se quiso hacer un partido sin contratar policía y terminó con incidentes”, agregó.

Mondotte habló de bochorno institucional

Luego tomó la palabra el director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte, quien amplió el foco del conflicto: “Lo que pasó ayer es un bochorno deportivo, pero está antecedido por bochornos de carácter financiero, jurídico e institucional”, afirmó.

Y remarcó la gravedad del cuadro: “Estamos hablando de una liga que se dedica a organizar fútbol y que se ve incapaz de organizar el evento para el cual debería tener experiencia”, sostuvo.

Irregularidades y causas judiciales

Mondotte enumeró las irregularidades detectadas: “El balance 2024 no está aprobado, los estados contables están vencidos y hay asambleas cuestionadas ante la Dirección de Personas Jurídicas”, detalló.

También se refirió a las investigaciones judiciales: “Existen causas por delitos graves como administración fraudulenta, con transferencias bancarias irregulares a cuentas de familiares de dirigentes”, dijo.

Intervención: informe y plazos

Finalmente, el funcionario confirmó el paso que dará el Ejecutivo: “El informe que estamos elaborando es profuso en pruebas y fundamentos para avanzar con la intervención y será presentado mañana”, aseguró.

Y aclaró los alcances de la medida: “La intervención tiene un plazo máximo de seis meses, con el objetivo de regularizar la institución, convocar a una asamblea y transparentar los recursos”, cerró.

