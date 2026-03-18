18 de marzo de 2026
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Fútbol

El Fútbol llora a Marcelo Araujo: mirá el macabro momento vivido en su funeral

El relator más reconocido del Fútbol murió a los 78 años y en su velorio pasó una situación inaudita que causó enojo. Mirá de qué se trata.

Familiares y amigos de Marcelo Araujo no pudieron despedirlo como estaba previsto, por lo que el Fútbol lo sintió también.

Familiares y amigos de Marcelo Araujo no pudieron despedirlo como estaba previsto, por lo que el Fútbol lo sintió también.

Por Sitio Andino Deportes

La despedida de Marcelo Araujo quedó envuelta en una situación tan insólita como dolorosa para el Fútbol: un error administrativo provocó que el féretro fuera trasladado directamente al crematorio, impidiendo el último adiós de familiares, amigos y colegas en el Cementerio de la Chacarita.

La escena generó sorpresa y desconcierto total entre los presentes, que aguardaban el arribo del cuerpo para realizar una despedida formal en la capilla. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

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El error que desató la indignación de los familiares y el Fútbol

Según relataron testigos, el coche fúnebre ingresó por otro sector del cementerio y llevó los restos directamente al crematorio, sin pasar por el lugar donde se encontraba reunida la gente.

El periodista José Almozny, presente en el lugar, explicó la situación con crudeza: “Estábamos todos esperando el féretro y nunca llegó. De repente nos dijeron ‘ya está’. Nadie entendía nada”.

El desconcierto fue inmediato. Muchos esperaban unas palabras finales, una ceremonia, un cierre, pero nada de eso sucedió.

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Una despedida improvisada y cargada de emoción

Ante la ausencia del féretro, familiares, amigos y colegas decidieron realizar una despedida simbólica.

Formaron una ronda y dedicaron un aplauso cerrado y en silencio, en homenaje a una de las voces más influyentes del periodismo deportivo argentino.

Entre los presentes estuvieron figuras como Claudia Villafañe, Alejandro Apo, Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Tití Fernández y Martín Liberman, entre otros.

La huella de una voz que marcó época

Marcelo Araujo, fallecido a los 78 años, dejó una marca imborrable en la televisión argentina.

Fue protagonista central de Fútbol de Primera, donde junto a Enrique Macaya Márquez construyó una de las duplas más icónicas del relato deportivo.

Su estilo fue rupturista, apasionado e innovador, con frases que quedaron en la memoria colectiva como: “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”.

También fue la voz de momentos históricos, como el último gol de Diego Maradona con la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Un adiós opacado por un hecho insólito

La despedida de Araujo debía ser un momento de reconocimiento a su trayectoria, pero terminó marcada por un episodio inesperado, confuso y profundamente doloroso.

El error dejó una sensación compartida entre los presentes: la imposibilidad de cerrar un ciclo como correspondía.

Preguntas y respuestas clave sobre la despedida de Marcelo Araujo

Qué pasó en la despedida de Marcelo Araujo

Un error administrativo hizo que el féretro fuera llevado al crematorio sin pasar por la despedida.

Dónde ocurrió el hecho

En el Cementerio de la Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué no pudieron despedirlo

Porque el cuerpo no llegó al lugar donde esperaban familiares y amigos.

Cómo fue el homenaje final

Se realizó una despedida simbólica con un aplauso entre los presentes.

Quién fue Marcelo Araujo

Un histórico relator de fútbol argentino, figura clave de Fútbol de Primera.

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