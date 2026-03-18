El Fútbol llora a Marcelo Araujo: mirá el macabro momento vivido en su funeral

Por Sitio Andino Deportes 18 de marzo de 2026 - 12:13
La despedida de
Marcelo Araujo quedó envuelta en una situación tan insólita como dolorosa para el Fútbol: un error administrativo provocó que el féretro fuera trasladado directamente al crematorio, impidiendo el último adiós de familiares, amigos y colegas en el Cementerio de la Chacarita.
La escena generó
sorpresa y desconcierto total entre los presentes, que aguardaban el arribo del cuerpo para realizar una despedida formal en la capilla. Sin embargo, eso nunca ocurrió.
El error que desató la indignación de los familiares y el Fútbol
Según relataron testigos, el coche fúnebre
ingresó por otro sector del cementerio y llevó los restos directamente al crematorio, sin pasar por el lugar donde se encontraba reunida la gente.
El periodista
José Almozny, presente en el lugar, explicó la situación con crudeza: “Estábamos todos esperando el féretro y nunca llegó. De repente nos dijeron ‘ya está’. Nadie entendía nada”.
El desconcierto fue inmediato. Muchos esperaban
unas palabras finales, una ceremonia, un cierre, pero nada de eso sucedió.
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Una despedida improvisada y cargada de emoción
Ante la ausencia del féretro, familiares, amigos y colegas decidieron realizar una despedida simbólica.
, en homenaje a una de las voces más influyentes del Formaron una ronda y dedicaron un aplauso cerrado y en silencio periodismo deportivo argentino.
Entre los presentes estuvieron figuras como
Claudia Villafañe, Alejandro Apo, Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Tití Fernández y Martín Liberman, entre otros. La huella de una voz que marcó época
Marcelo Araujo, fallecido a los 78 años, dejó una marca imborrable en la televisión argentina.
Fue protagonista central de
Fútbol de Primera, donde junto a Enrique Macaya Márquez construyó una de las duplas más icónicas del relato deportivo.
Su estilo fue
rupturista, apasionado e innovador, con frases que quedaron en la memoria colectiva como: “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”.
También fue la voz de momentos históricos, como el
último gol de Diego Maradona con la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994. Un adiós opacado por un hecho insólito
La despedida de Araujo debía ser un momento de reconocimiento a su trayectoria, pero terminó marcada por un
episodio inesperado, confuso y profundamente doloroso.
El error dejó una sensación compartida entre los presentes:
la imposibilidad de cerrar un ciclo como correspondía. Preguntas y respuestas clave sobre la despedida de Marcelo Araujo Qué pasó en la despedida de Marcelo Araujo
Un
error administrativo hizo que el féretro fuera llevado al crematorio sin pasar por la despedida. Dónde ocurrió el hecho
En el
Cementerio de la Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. Por qué no pudieron despedirlo Porque el cuerpo no llegó al lugar donde esperaban familiares y amigos.
Cómo fue el homenaje final
Se realizó una
despedida simbólica con un aplauso entre los presentes. Quién fue Marcelo Araujo
Un
histórico relator de fútbol argentino, figura clave de Fútbol de Primera.