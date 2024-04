El Ford de Mariano Werner irrumpió con todo en el TC de La Pampa

Ciantini, por su parte, manifestó al respecto: "Hicimos todo lo que teníamos que hacer, era una carrera casi ganada. No sé por qué salió el auto de seguridad, no veía al coche de Mazzacane en un lugar peligroso, pero si lo decidieron los comisarios está bien. Después, Mariano me pasó bien. Me quedo con el gran funcionamiento del auto".

Los puestos restantes de los primeros diez lugares los ocuparon Juan Bautista De Benedictis (Ford), Facundo Chapur (Dodge), Marcos Quijada (Chevrolet), Elio Craparo (Dodge), Agustín Martínez (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) y Marcelo Agrelo (Dodge).

Las posiciones en el Turismo Carretera

Con este resultado, Werner es el nuevo puntero con 144,5, seguido por José Manuel Urcera (Ford), quien terminó vigésimo segundo en el trazado pampeano y se ubica a 18 de la cima de la tabla de posiciones.

Lo que se viene en el Turismo Carretera

La próxima fecha del TC se llevará a cabo el fin de semana del 12 de mayo en las Termas de Río Hondo.