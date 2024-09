El escándalo de la semana es de Boca otra vez: qué pasó en la caída con Racing

duro golpe ¡Ay Cuti, así no va! Romero y una jornada para no recordar jamás

En su posteo, Fernández escribió: "Dejen de informar mal. Solo saludé a un público que me brindó cariño durante un año y juntos pudimos ser campeones. Hay que ser agradecido siempre" . El volante, que tuvo un paso destacado por Racing en el pasado, afirmó que el respeto y cariño hacia los hinchas de su exclub fue lo que motivó su gesto, pero aseguró que no tuvo la intención de generar malestar en los fanáticos de Boca.

Sin embargo, la explicación no fue bien recibida por gran parte de la hinchada “Xeneize”, que no ocultó su molestia y pidió que Fernández no vuelva a ser convocado. Esta situación llega, ya que el jugador anunció hace poco que no renovará su contrato con Boca, el cual finalizará el 31 de diciembre de este año, y que su futuro podría estar en el fútbol brasileño.