El enojo de Alexis Sánchez en Chile: "Sale excremento de la ducha"

"Tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional", comenzó Sánchez en conferencia, antes de referirse al complejo deportivo de la Federación: "En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así".

Sobre el presente de la "Roja", que actualmente está octava, fuera de puestos de clasificación para el Mundial 2026, explicó: "Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo. La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que es un desastre".