El enigma Cavani en Boca: por qué volvió a quedar afuera y qué se esconde detrás de su lesión

El delantero de Boca Juniors pasa por un momento poco propicio y encima se enteró de una mala noticia. Repasá lo sucedido.

Cavani no fue convocado y su futuro en Boca vuelve a generar incertidumbre.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero uruguayo Edinson Cavani otra vez no fue convocado para el partido entre Boca Juniors y Barracas Central, por una nueva lesión muscular. La distensión en el psoas derecho lo marginará del duelo de este lunes, y su presente preocupa tanto a los hinchas como al cuerpo técnico.

Las lesiones de Edinson Cavani y su impacto en el rendimiento de Boca

La baja de Cavani no sorprende: el uruguayo arrastra molestias desde hace semanas y ya se perdió cuatro encuentros consecutivos. Desde su llegada al fútbol argentino, los problemas físicos se repiten y le impiden sostener continuidad.

Durante los primeros meses del año, el exjugador del Manchester United había logrado su único gol del Torneo Clausura en la victoria frente a Banfield. Sin embargo, poco después volvió a quedar marginado por dolencias musculares, lo que reavivó la discusión sobre su preparación y el nivel de exigencia del fútbol argentino.

En total, Cavani acumula 18 ausencias en 39 partidos oficiales en 2025, lo que representa casi la mitad de la temporada fuera de las canchas. Un dato que inquieta al mundo Boca y pone en duda su aporte real en un equipo que necesita resultados urgentes.

Cómo formará Boca sin Cavani ante Barracas Central

El partido frente a Barracas Central es clave para Boca, que necesita sumar tres puntos para mantener sus chances de clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual.

El encuentro había sido reprogramado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y será dirigido en esta ocasión por su ayudante Claudio Úbeda. Para suplir las bajas, el técnico interino planea incluir al chileno Williams Alarcón por Brian Aguirre y al juvenil Milton Delgado en reemplazo de Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro.

Así, el posible once de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

