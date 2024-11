El "Dibu" con el baile de la tercera: contundente mensaje a los franceses

Por otro lado, también recordó el lo sucedido con el mediocampista Enzo Fernández , cuando fue públicamente cancelado por los cantos, en un directo de la red social Instagram, en contra de los franceses: “Algunos hablan de arrogancia o mal comportamiento. Lo que la gente diga de mí no me importa. Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible. Enzo Fernández es un tipo encantador , lo han llamado racista, pero no lo es en absoluto”.

“No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son gente encantadora. Cuando ganaron el Mundial de 2018, también derrotaron a Argentina. Es parte del fútbol. Para nosotros son sólo rivales porque son buenos”, finalizó Martínez.

El arquero del Aston Villa fue reconocido como el mejor del mundo al recibir, por segundo año consecutivo, el Trofeo Yashin en el Balón de Oro, evento que se realizó en París, Francia hace solo unos días.

Ante eso, el nacido en Mar del Plata contó sobre la experiencia de su papá Alberto en la gala del 2023, donde fue silbado por el público local: “Mi padre se quedó un poco impactado por los chiflidos durante la ceremonia del Balón de Oro del año pasado. Esa tarde, en las gradas, había algunos aficionados. Es normal, si Kylian Mbappé recibe un trofeo en Argentina nadie lo felicitará”.

Por otra parte, también volvió a aclarar el dilema sobre su polémico festejo cada vez que obtiene un título: “Contra Chile fue simplemente la alegría de haber ganado dos Copas América seguidas. Los hinchas gritaban mi nombre, querían que hiciera eso (el festejo). Duró dos segundos”.

En cuanto a su reacción ante un camarógrafo después de la derrota contra Colombia por las Eliminatorias del Mundial 2026, el “Dibu” comentó: “La afición colombiana me insultó durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, es normal que no les guste. Estaba felicitando a cada jugador contrario, el camarógrafo colombiano me seguía, se reía frente a mí. No lo mostraron en la televisión. Entiendo que trabaja, pero también debe respetarme”.