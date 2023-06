El "churrero de Lionel Messi" juega al fútbol y tendrá una prueba en un equipo mendocino

"No puedo parar de llorar de la emoción de saber que están disfrutando nuestro producto, muchas gracias por confiar en nosotros. Cuando quieran disfrutar de nuestros productos estarán siempre disponibles y esperando por ustedes. Muchas gracias y disculpen las molestias", le escribió Sofía, encargada del negocia. "Estuvieron muy buenos", respondieron desde el entorno de Leo. "Así estoy desde que volvió el cadete (emojis de llanto). Muchas gracias, me cambiaron el día, el año. ¡La vida!", completaron.

El encargado de entregar el pedido de churros a la casa de los Messi fue Juan Pablo Román, cadete de La Churrería. Sofía, la dueña del negocio, no sabía dónde estaba mandando el pedido porque del barrio Kentucky había clientes habituales. "Cuando nos mandó el comprobante de pago y el número de lote al que debíamos llevarlo, no relacioné que era el de los Messi porque ya les hemos llevado pedidos veces anteriores. Ya nos pasó en otras ocasiones que nos encarguen y les enviamos nuestros productos, aunque nunca pensamos que eran para Leo, que él los comía. Ya saber que los recibía la familia del campeón era un mimo al alma, pero esto superó todo", declaró.

La historia de Juan Pablo con el fútbol y la puerta abierta del "peludo" Nicolás Olmedo para probarse en el Tomba

Al repasar su historia de vida, contó que si bien ahora trabaja de repartidor, en un momento soñaba con ser futbolista y casi lo concreta, pero que cuando estuvo a punto de viajar a España en 2017 tuvo un accidente y no ir: “Quise intentar volver a jugar pero me sentía muy bajoneado y no quise saber más nada. Mi sueño ahora es salir adelante y estudiar algo”. "En el choque sufrí lesiones físicas, me fracturé la clavícula, pero me costó mentalmente", agregó.

El programa radial Perros de la Calle que se emite por Urbana Play 104.3 FM y conduce Andy Kusnetzoff - que hoy emitió desde la provincia de Mendoza - entrevistó al actual ayudante de campo de Daniel Oldrá en Godoy Cruz Antonio Tomba, Nicolás Olmedo, solicitándole una prueba en el primer equipo mendocino y aquí la entrevista con el ex jugador del Expreso.