El blooper de Herrera que sentenció la suerte de Argentina

La Selección Argentina Sub 20 quedó eliminada en el Sudamericano en fase de grupos: cayó por 1-0 frente a Colombia , en el estadio Pascual Guerrero, con un gol de Juan Fuentes tras un blooper de Franco Herrera .

Cuando faltaban 15 minutos para el final del encuentro, el delantero colombiano remató desde la puerta del área. El arquero no pudo contener la pelota: se le escapó entre las piernas y terminó en el fondo de la red. Fue el tanto que sentenció la suerte de la Albiceleste.

El equipo de Javier Mascherano necesitaba de una victoria para avanzar al hexagonal final en el Sudamericano Sub 20. Finalmente, cayó por 1-0 y se despidió de la competencia en fase de grupos. De esta manera, no lograron clasificarse al Mundial Sub 20 de Indonesia ni a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.