El blooper del año en el boxeo: un "peso pesado" perdió la peluca en pleno combate y se volvió viral

Noche inolvidable para el boxeo: Jarrell Miller ganó, bailó y tiró su peluca al público en el Madison Square Garden.

Una escena tan insólita como viral se robó todas las miradas en el Madison Square Garden , durante una pelea de pesos pesados . El boxeador estadounidense Jarrell Miller perdió su peluca en pleno combate , dejó al descubierto su calvicie y transformó un blooper inesperado en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

Durante el segundo asalto del combate de pesos pesados frente a Kingsley Ibeh , cuando una ráfaga de golpes impactó en la cabeza del boxeador nacido en Brooklyn . Aunque ninguno parecía determinante, uno de ellos provocó que la peluca de Miller se desplazara desde la frente, dejando al descubierto una amplia zona calva ante la sorpresa del público.

Hizo historia Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Lejos de detenerse, Jarrell Miller completó el round con el postizo fuera de lugar. Ya en su esquina , tomó una decisión que desató risas, aplausos y asombro: se quitó la peluca y la arrojó a las tribunas , generando una ovación inmediata en el histórico estadio neoyorquino.

Más allá del momento viral, el boxeador logró recomponerse y terminó imponiéndose por decisión dividida . Fiel a su estilo, celebró el triunfo sobre el ring, incluso bailando y frotándose la cabeza , en una escena que no tardó en recorrer las redes sociales .

Tras el combate, Miller explicó el motivo del insólito episodio. Según relató, había perdido el cabello días antes de la pelea tras utilizar un shampoo que encontró en la casa de su madre, lo que lo obligó a improvisar con un postizo para presentarse en el evento.

Embed People are collecting Jarrell Miller's toupee like it's a Pokémon card pic.twitter.com/aIrpvHWc1b — Source of Boxing (@Sourceofboxing) February 1, 2026

Pese al inesperado percance, el boxeador se tomó la situación de buena manera y bromeó con que Kingsley Ibeh "le dio una bofetada a esa m *** ". Momentos más tarde, fanáticos y presentes posaban con la peluca de Miller, divertidos con lo ocurrido.

La noche tuvo además un cierre de lujo con la consagración de Shakur Stevenson, quien venció por decisión unánime a Teófimo López, le arrebató el título superligero de la OMB y se convirtió en campeón en cuatro divisiones, sumándose a leyendas como Floyd Mayweather Jr. y Canelo Álvarez.