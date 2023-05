El Barcelona quiere a otro jugador de la Selección

El mediocampista argentino Guido Rodríguez , campeón mundial en Qatar con la Selección de fútbol de Argentina y figura del Betis en LaLiga española de fútbol, fue muy valorado hoy por el presidente del club andaluz ante un presunto interés del Fútbol Club Barcelona , y dejó claro que no desean venderlo.

No obstante, Haro comentó que aún no hay negociaciones con Barcelona pese a los rumores y agregó: "Sabemos lo que se dice. De Barcelona no nos llamaron por Guido y nosotros contamos con él".