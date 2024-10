El armado del "súper Boca": Gago llamó a un campeón del mundo

Lo cierto es que en la actualidad el mediocampista tiene un vínculo con el AS Roma que terminará en 2025 y una operación por sus servicios sería un poco complicada.

image.png

Pero, en este sentido, la cúpula dirigencial realizaría intentos en su repartición, ya que previamente el futbolista había anunciado sus deseos de regresar al club.

Qué dijo Leandro Paredes

“Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, le contó a OLGA, el programa de streaming.