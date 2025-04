El apagón de Europa salpicó al Madrid Open 2025

El corte energético no solo afectó a España, sino también a Portugal, el sur de Francia y algunas regiones de Países Bajos y Bélgica. Aunque aún se investigan las causas exactas del incidente, los informes preliminares señalan que se trata de un evento de magnitud inédita en el continente .

Hasta el momento de la interrupción, se habían disputado algunos partidos del cuadro masculino, como el de Grigor Dimitrov ante Jacob Fearnley, mientras otros encuentros como Stefanos Tsitsipas vs. Lorenzo Musetti, Cameron Norrie vs. Gabriel Diallo y Alex de Miñaur vs. Denis Shapovalov estaban programados para más tarde en el día.

La organización del Mutua Madrid Open sigue informando a través de canales oficiales sobre la evolución de la situación. Se espera que una vez solucionado el problema eléctrico, la jornada pueda continuar, aunque no se descarta que haya reprogramaciones si el corte se extiende.

Partidos individuales masculinos en Madrid