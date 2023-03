Dos técnicos de equipos mendocinos al borde del abismo

Nada nuevo diremos si aclaramos que los resultados en el fútbol determinan la continuidad o no de los procesos en los cuerpos técnicos de todo el mundo futbolístico. No hubo, hay, ni habrá nombres, cualquiera fueren, que se resista a tropezones continuos, sin salir ileso de tal maraña de disconformismo existente entre los que le dan vida a un club. Y hoy como otras tantas veces ha sucedido, dos representantes mendocinos en torneo nacionales se encuentran en esa posición, la de "bajar el pulgar" a sus entrenadores principales.

El Club Godoy Cruz Antonio Tomba , única entidad en la Liga Profesional por estos pagos y el Club Sportivo Independiente Rivadavia , una de las tres instituciones de Mendoza en la Primera Nacional analizan seriamente con finalizar el ciclo de trabajo de Diego Flores en el Tomba y Ever Demaldé en la Lepra.

Las comisiones directivas de uno y otro han decidido sostener el hilo del que penden sus "cabezas" por siete días más. Importen o no los procesos, crean o no en los trabajos a largo plazo, valga o no la capacidad de labor con la que cuenten; ese es el tiempo que Flores y Demaldé tendrán para extender su continuidad en el club al menos por dos semanas más. Ojo que si despúes se encuentran con una nueva recaída, otras vez serán merecedores de mirar de frente "la guillotina".