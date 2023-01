Djokovic no se vacunará y no podrá jugar en Estados Unidos

El tenista serbio Novak Djokovic , quinto en el escalafón mundial, ratificó hoy su posición de no vacunarse contra el coronavirus , por lo que si ello no le permite ingresar en marzo próximo a Estados Unidos para jugar dos certámenes, dijo, lo aceptará.

"Espero poder jugar, pero si no puedo ir, no puedo ir", insistió el ganador de 21 Grand Slams, que hace un año fue deportado de Australia y no pudo jugar el Abierto en Melbourne por no estar debidamente vacunado frente al coronavirus.