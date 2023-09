Directo al mentón: la pregunta que puso contra las cuerdas a Martín Demichelis

El entrenador del Club Atlético River Plate , el apuntado Martín Demichelis se mostró sorprendido al ser interrogado esta noche sobre un posible alejamiento del ex arquero Germán Lux como miembro de su cuerpo técnico, algo que había trascendido con fuerza desde las entrañas "millonarias" tras el despido del jefe de prensa, Ricardo Dasso, y lo ratificó en el cargo "hasta que se termine" su gestión, aunque no emitió respuesta sobre lo sucedido con el periodista.

"La institución merecía el triunfo después de la derrota con Vélez, una muestra de carácter, pero no tenía dudas que sería así porque se entrenaron de gran manera. Vamos a trabajar mucho para recuperar la mística del River de los últimos tiempos, Por eso estaba tranquilo antes del partido", expresó.

"Tuvimos 10 minutos malos en el segundo tiempo, pero hubo 80 buenos. Arsenal necesitaba sacar puntos, fue a todo o nada y nos incomodó. En los últimos cuatro partidos no tuvimos equilibrio. Tenemos gol pero nos han convertido. Estamos buscando nuestro mejor andar, pero lo que me gusta a mi es que se formen de atrás para delante", refirió.

Demichelis aseguró que analiza "al plantel a diario, Milton Casco se entrenó fenomenal y jugó bien en San Nicolás con la Universidad Católica, de Chile, Pero se proyecta mejor por izquierda y por eso me tocó una decisión difícil de sacar a Enzo Díaz".

"Y en ataque, desde que se fue Lucas Beltrán, hay jugadores como Miguel Borja, Salomón Rondón, Facundo Colidio y Matías Suárez para reemplazarlo. Por eso me alegraron los goles de Miguel. Y no hacía falta que me abrazara después que hizo el primero de los dos (el segundo fue de penal). Nos tenemos un gran respeto y quedó en evidencia que no estábamos peleados desde aquel partido con Rosario Central", dijo.

"Y también lo vi mejor a Manuel Lanzini, porque no es fácil adaptarse al fútbol de acá. Me gustó mucho en cuanto a como venía, ya que tiene mucha tenencia. Y respecto de Rodrigo Aliendro, (Gonzalo 'Pity') Martínez y (Lendro) González Pírez están entrenando a la par recuperados de las lesiones", describió.

Y siguiendo con algunas individualidades, señaló que Ramiro Funes Mori "viene de otro fútbol, está buscando su mejor estado y necesita continuidad. Hizo un partido completo, es expeditivo. También están Emmanuel Mammana y Sebastián Boselli, así que hay competitividad".

"Boselli: es un chico joven pero juega con una gran experiencia. Se acomodó rápido. Tiene buen pase, saltó de jerarquía y es una gran incorporación. El sistema que más me gusta es el 4-3-3 y puede mutar. No salió bien en otros partidos, como contra Vélez, así que hoy nos sentimos mejor con cinco volantes, mejor rodeados", puntualizó.

"Y en cuanto a Nicolás De La Cruz, estando bien, es uno de los diferentes del fútbol argentino. Lo hizo con su selección en un 4-3-3. Es una gran noticia su presente. Tenemos un gran plantel y estoy agradecido de tenerlo. Ninguno se bajó de ningún entrenamiento después de perder con Vélez y eso me da tranquilidad para trabajar", finalizó.

