Diego Ciantini ganó una vibrante final en Toay

“Cuando me bajaron la bandera todavía no sabía que había ganado. Cuando hacía los trompos de festejo, todavía no lo podía creer. No teníamos el potencial para ganar, pero Matías (Rossi) no sé qué problema tuvo y Marcos (Landa) me pasó con bandera amarilla, y se nos dio a nosotros. Creo que él está bien sancionado, pero hay que reconocerle el mérito de que ganó en la pista”, aseveró el “Bochita”, que es el 220º ganador en la historia del Turismo Carretera.