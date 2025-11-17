Descenso y reclamo: los socios de Godoy Cruz exigen explicaciones a la dirigencia y piden una Asamblea urgente

Los socios del Tomba difundieron un comunicado y reclaman explicaciones a la actual dirigencia tras la pérdida de categoría.

El descenso a la Primera Nacional del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba sigue generando repercusiones en Mendoza. A pocas horas de la caída del equipo, los socios del Expreso lanzaron un comunicado oficial con fuertes reclamos a la dirigencia actual, exigiendo explicaciones, autocrítica y una Asamblea Ordinaria para definir el rumbo institucional y deportivo del Tomba.

El comunicado, que comenzó a circular por redes sociales y grupos internos de socios, fue impulsado por las dos categorías activas del padrón: Socios Bodegueros y Socios Plenos .

En el texto, los hinchas solicitan a la Comisión Directiva que convoque de manera inmediata a una Asamblea, con el objetivo de rendir cuentas, explicar las decisiones tomadas durante 2025 y detallar el proyecto futbolístico para el próximo año .

“ Queremos saber qué pasó, quién toma las decisiones y cuál es el plan para volver ”, se lee en uno de los fragmentos del escrito difundido en las últimas horas.

Qué reclaman los socios del Tomba

El petitorio —disponible para ser firmado personalmente en la secretaría del club entre las 16 y las 20 horas— exige, entre otros puntos:

La renovación de la mesa directiva .

La explicación pública de cada integrante de la Comisión , detallando funciones y responsabilidades.

La presentación de un plan deportivo integral que indique los pasos a seguir en la Primera Nacional 2026 .

La asunción de responsabilidades por parte de algún dirigente sobre las decisiones tomadas durante la temporada del descenso.

El documento cuenta con el respaldo de numerosos socios activos y busca ser presentado oficialmente ante las autoridades en los próximos días.

Un reclamo en el Tomba que refleja el dolor del descenso

El pedido se da en un contexto de dolor e incertidumbre dentro del club, luego de un año marcado por la inestabilidad dirigencial y deportiva.

El descenso dejó al descubierto una gestión cuestionada por los socios, que reclaman mayor transparencia, comunicación y autocrítica tras un 2025 donde el Tomba tuvo cuatro entrenadores y apenas cuatro victorias.

Mientras la Comisión Directiva guarda silencio, los hinchas organizados dejaron claro que no habrá borrón ni cuenta nueva: “Queremos explicaciones, no excusas”, repiten en las redes.