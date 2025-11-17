17 de noviembre de 2025
enojo

Descenso y reclamo: los socios de Godoy Cruz exigen explicaciones a la dirigencia y piden una Asamblea urgente

Tras el descenso, los hinchas del Tomba emitieron un comunicado y pedirán explicaciones en el club. Mirá lo que se viene en la previa a la Primera Nacional.

El descenso a la Primera Nacional del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba sigue generando repercusiones en Mendoza. A pocas horas de la caída del equipo, los socios del Expreso lanzaron un comunicado oficial con fuertes reclamos a la dirigencia actual, exigiendo explicaciones, autocrítica y una Asamblea Ordinaria para definir el rumbo institucional y deportivo del Tomba.

Un pedido urgente del Tomba con nombre y apellido

El comunicado, que comenzó a circular por redes sociales y grupos internos de socios, fue impulsado por las dos categorías activas del padrón: Socios Bodegueros y Socios Plenos.

Queremos saber qué pasó, quién toma las decisiones y cuál es el plan para volver”, se lee en uno de los fragmentos del escrito difundido en las últimas horas.

image

Qué reclaman los socios del Tomba

El petitorio —disponible para ser firmado personalmente en la secretaría del club entre las 16 y las 20 horas— exige, entre otros puntos:

  • La renovación de la mesa directiva.

  • La explicación pública de cada integrante de la Comisión, detallando funciones y responsabilidades.

  • La presentación de un plan deportivo integral que indique los pasos a seguir en la Primera Nacional 2026.

  • La asunción de responsabilidades por parte de algún dirigente sobre las decisiones tomadas durante la temporada del descenso.

El documento cuenta con el respaldo de numerosos socios activos y busca ser presentado oficialmente ante las autoridades en los próximos días.

Un reclamo en el Tomba que refleja el dolor del descenso

El pedido se da en un contexto de dolor e incertidumbre dentro del club, luego de un año marcado por la inestabilidad dirigencial y deportiva.

El descenso dejó al descubierto una gestión cuestionada por los socios, que reclaman mayor transparencia, comunicación y autocrítica tras un 2025 donde el Tomba tuvo cuatro entrenadores y apenas cuatro victorias.

Mientras la Comisión Directiva guarda silencio, los hinchas organizados dejaron claro que no habrá borrón ni cuenta nueva: “Queremos explicaciones, no excusas”, repiten en las redes.

