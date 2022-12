Dembélé: "Messi merece el Mundial, pero Franciá también"

"Compartí con él cuatro hermosos años. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar al Barcelona Fútbol Club junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberlo tenido como compañero. Es alguien sencillo, tranquilo y un futbolista difícil de frenar. Me enseñó mucho a jugar en equipo", destacó sobre el rosarino que abandonó el equipo culé.

Una de las grandes enseñanzas de Messi para Dembélé fue saber leer la jugada y el momento de acción: "Cuando llegué era muy joven, me gustaba lanzarme siempre al regate y él me decía que me calmara, que no valía la pena intentarlo cada vez, que había momentos que era bueno hacerlo y otros que no".