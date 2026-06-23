Dejó el fútbol en Rivadavia, apostó por el Mountain Bike y terminó haciendo historia

" No es un hobby, es un estilo de vida. Mi vida la pongo en base a la bici ". La frase resume a la perfección la realidad de Juan Prado , el joven de Rivadavia que a los 20 años ya sabe lo que significa ser campeón argentino de Mountain Bike , ganar carreras importantes y soñar con representar algún día a la Selección Argentina . Mientras tanto, divide sus días entre los estudios universitarios, el trabajo y entrenamientos que superan las 15 horas semanales.

Antes de convertirse en uno de los nombres destacados del mountain bike mendocino, la historia deportiva de Juan estaba vinculada al fútbol. " Hacía fútbol cuando era chico, desde los cinco años hasta los 13 aproximadamente. Después arranqué con la bici en 2019 y hasta ahora no he parado ", recordó.

Lo curioso es que el inicio en el ciclismo no estuvo relacionado con un proyecto deportivo ni con antecedentes familiares en la disciplina. " Mi viejo me compró una bici para mi cumpleaños y arranqué con dos amigos. Ni siquiera entrenábamos, salíamos a pasear y a dar una vuelta. Me quedó gustando y decidí empezar a entrenar y hacer las cosas bien ", relató.

Lo que comenzó como una actividad recreativa terminó convirtiéndose en el eje central de su vida. "Mi vida la pongo en base a la bici. Estudio, trabajo también, pero todo lo que hago es en base a la bicicleta. Las comidas, las salidas con amigos, el horario de levantarse, todo eso influye y lo tengo relacionado con la bici", aseguró.

Juan Prado

Entrenar en Mendoza y crecer desde Rivadavia

Aunque vive en Rivadavia, Juan aprovecha cada espacio disponible para seguir evolucionando. "Soy de Rivadavia y me queda un poquito lejos para venir a entrenar. Ahora tengo la posibilidad de venir los miércoles al Cerro Arco con un grupo de amigos, pero también está el Parque de Montaña, Villavicencio, Potrerillos. En Mendoza hay lugares para entrenar", señaló.

Además, tiene su propio circuito cerca de casa. "A unos 15 kilómetros de mi casa empieza el campo que nosotros llamamos Ceferino. Ahí hacemos circuitos y tenemos nuestro lugar para entrenar", comentó.

Sin embargo, también observa una situación que le preocupa dentro del mountain bike mendocino. "Hay mucho nivel en Mendoza, pero no está quedando mucha gente de mi edad. No están surgiendo muchos corredores chicos como pasa en otras provincias. Acá se está quedando un poquito más atrasado ese tema", analizó.

Juan Prado

Campeón argentino y ganador en San Juan

Los resultados comenzaron a llegar rápidamente. Uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva ocurrió en 2024 cuando se consagró campeón argentino. "Gané un campeonato argentino hace dos años en el Parque de Montaña. Esperemos que se vuelva a repetir", afirmó.

A ese logro se sumó recientemente una importante victoria en territorio sanjuanino. "Gané en San Juan una carrera que se llama Nikizanga, una clásica sanjuanina bastante importante. Hace dos años rompí y ahora tuve la posibilidad de poder ganarla", relató.

Actualmente todos sus esfuerzos apuntan a un nuevo desafío. "Estoy preparando el Campeonato Argentino de XCM que se va a hacer el 11 de octubre en La Rioja. Todos los entrenamientos están siendo en base a esa carrera. Desde ahora, que estamos en junio, ya la estoy preparando", sostuvo.

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Estudiar Geología, trabajar y entrenar 15 horas por semana

Como sucede con muchos deportistas argentinos, la pasión convive con las obligaciones cotidianas. Juan estudia Geología en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo que funciona en San Martín y además trabaja. "Lo primero es el estudio. Soy consciente de que no voy a vivir de esto y lo tengo como un objetivo secundario por ahora", reconoció.

Su rutina diaria refleja el compromiso que tiene con el deporte. "Salgo del trabajo a la una de la tarde, llego, como algo rápido y entreno dos horas y media. En la semana hago un promedio de 14 o 15 horas de bici. Los sábados o domingos hacemos fondos de cinco o seis horas de entrenamiento que pueden ser de entre 100 y 150 kilómetros", detalló.

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Los sacrificios detrás de cada carrera

Competir al más alto nivel también implica afrontar importantes costos económicos. "Hay que hacer muchos sacrificios para este deporte. Yo dejo muchas cosas de lado por poder pagar una inscripción", remarcó.

Y puso ejemplos concretos. "Hoy una inscripción ronda los 130 mil pesos. Y carreras más importantes, como Río Pinto en Córdoba, cuestan alrededor de 450 mil pesos solamente para anotarse. Después hay que sumar combustible, comida y hospedaje", explicó. Pese a las dificultades, sigue apostando por su sueño. "Tratamos de estar en la mayor cantidad de carreras posibles", sostuvo.

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El sueño de vestir la camiseta argentina

A pesar de los logros obtenidos, Juan tiene claro que todavía quedan objetivos por cumplir. "Me gustaría mucho poder representar a la Selección Argentina en algún Panamericano y, si Dios quiere, en un Mundial", confesó.

También sabe que el camino es largo. "Llegar requiere mucho tiempo, mucho sacrificio y dejar otras cosas de lado. Cuando te citan tenés que viajar, estar varios días afuera y si estudiás se hace complicado", admitió.

Entre sus referentes aparece un nombre que sigue de cerca. "Fernando Contreras es el mayor referente que tenemos en Argentina. Ha estado en campeonatos mundiales y es un ejemplo para todos nosotros", destacó.

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Un sueño que sigue pedaleando

Mientras prepara el próximo Campeonato Argentino, Juan mantiene intacta la ilusión que lo acompaña desde que se subió a una bicicleta por primera vez. Pero sabe que detrás de cada resultado hay personas que lo acompañan todos los días. "Quiero agradecerle a mi familia, a mis amigos de Rivadavia y a los chicos de Junín con los que entreno. Todos me ayudan y hacen posible que pueda seguir persiguiendo este sueño que todavía tengo pendiente", agradeció.

A los 20 años, el campeón argentino de Rivadavia sigue pedaleando detrás de un objetivo mucho más grande: algún día representar a la Argentina en los escenarios más importantes del mundo.

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Los títulos en el Mountain Bike son el Argentino 2024 y el de San Juan hace unas semanas entre otros.