De Malargüe al mundo: la historia de Delfina Moyano, promesa argentina del mountain bike

Entre ruedas y montañas, Delfina Moyano se supera día a día, en busca de un lugar en la historia del mountain bike mendocino. La oriunda de Malargüe ya se consagró a nivel regional y nacional, pero ahora busca que su nombre quede marcado de forma internacional.

Tenía seis años cuando empezó a acercarse al mundo de la bici y el ciclismo de montaña . Fue su primo, Mariano, quien la acercó a este deporte, dado que daba clases de MTB. En ese entonces, empezó a participar de carreras locales y dos años después logra participar del competiciones provinciales y luego nacionales.

"Después empieza a participar del Campeonato Regional de Cuyo , donde participan Mendoza, San Juan y San Luis . Actualmente sigue siendo la campeona regional y el año pasado logró el campeonato argentino", contó su mamá, Lorena.

A su vez, este año se consagró subcampeona nacional y la invitaron a participar del Panamericano que se realizó en Paraguay. "En esa competencia, ella consigue con el equipo argentino en la prueba relevos la medalla de bronce para Argentina en un tercer puesto y en la modalidad XCO queda en el sexto lugar y primera de Argentina", detalló.

Tras su primera experiencia internacional, la joven, de 15 años, se consagró campeona regional de Cuyo. "Cuando me subo a la bici, tengo un momento más que nada de concentración y de pensar en la carrera que se viene y más que nada en el objetivo", expresó Delfina.

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Además, comentó: "Los entrenamientos son parte de mi vida, son un cable a tierra porque si no tengo un buen día, salgo a andar en bici y me hace pensar las cosas, me cambia totalmente el día y el humor también".

En busca de mejores herramientas para competir en mountain bike

Debido a los buenos resultados, la familia de la deportista realiza una campaña para renovar su bicicleta. "Delfi tiene su bici desde los 12 años, es de aluminio, con el pasar del tiempo y todas las carreras, se está quedando atrás", explicó Lorena.

Además, agregó: "Hemos decidido hacer una campaña para juntar la plata, cambiar su bici y mejorarla. Buscamos comprar una de carbono, si puede ser con doble suspensión y toda la tecnología que necesita".

La familia propuso una campaña de donaciones que consta de un aporte solidario de $3.000, para lograr que el año que viene Delfina pueda competir con una bicicleta acorde a su talento.