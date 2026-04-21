De LinkedIn a la Fórmula 1: el argentino que armó su propio equipo

La historia de Nicolás Bianco parece de película. Un mecánico argentino que envió su currículum por LinkedIn, llegó a la Fórmula 1 en 2017 y hoy dio un paso aún más grande: crear su propia escudería en Europa. Un recorrido que combina esfuerzo, talento y una ambición que no se detuvo nunca.
De un CV en LinkedIn a la elite de la Fórmula 1
El punto de partida fue tan simple como inesperado. Bianco publicó su currículum en LinkedIn y terminó siendo seleccionado entre más de 2.000 aspirantes para ingresar a Toro Rosso, hoy conocida como Racing Bulls.
“En la Fórmula 1 todo se mide y se cronometra”, explicó sobre un ambiente donde cada detalle cuenta. Allí compartió estructura con pilotos de primer nivel como Pierre Gasly, en un contexto de máxima exigencia.
El salto: de mecánico a fundador de su propio equipo
Pero Bianco no se conformó con formar parte del sistema. Junto a Gregorio Mandrini, otro argentino con experiencia en Europa, empezó a darle forma a una idea ambiciosa: crear una escudería.
Así nació Alpha 54 Racing, un equipo con base en Italia que competirá en la Fórmula 4 Italiana, una de las categorías formativas más importantes del mundo.
El objetivo es claro: abrirle la puerta a jóvenes pilotos argentinos en el camino hacia la Fórmula 1.
Un equipo argentino, el Alpha 54 Racing (de los ex RB #F1 Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini), correrá en la F4 italiana con apoyo del ACA, el gobierno porteño e YPF. Los pilotos: Federico Díaz, con antecedentes en la F4 brasileña, y Thiago Palotini, procedente del karting. pic.twitter.com/YdvjjZPdhg