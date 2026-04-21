De LinkedIn a la Fórmula 1: el argentino que armó su propio equipo

Nicolás Bianco construyó una historia única en la Fórmula 1 y ahora apuesta por su propio equipo.

La historia de Nicolás Bianco parece de película. Un mecánico argentino que envió su currículum por LinkedIn , llegó a la Fórmula 1 en 2017 y hoy dio un paso aún más grande: crear su propia escudería en Europa . Un recorrido que combina esfuerzo, talento y una ambición que no se detuvo nunca.

El punto de partida fue tan simple como inesperado. Bianco publicó su currículum en LinkedIn y terminó siendo seleccionado entre más de 2.000 aspirantes para ingresar a Toro Rosso , hoy conocida como Racing Bulls.

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Desde entonces, su vida cambió por completo. Se instaló en Europa y comenzó a trabajar en el corazón del automovilismo mundial.

“En la Fórmula 1 todo se mide y se cronometra” , explicó sobre un ambiente donde cada detalle cuenta. Allí compartió estructura con pilotos de primer nivel como Pierre Gasly , en un contexto de máxima exigencia.

El salto: de mecánico a fundador de su propio equipo

Pero Bianco no se conformó con formar parte del sistema. Junto a Gregorio Mandrini, otro argentino con experiencia en Europa, empezó a darle forma a una idea ambiciosa: crear una escudería.

Así nació Alpha 54 Racing, un equipo con base en Italia que competirá en la Fórmula 4 Italiana, una de las categorías formativas más importantes del mundo.

El objetivo es claro: abrirle la puerta a jóvenes pilotos argentinos en el camino hacia la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1SergioNez/status/2046479747232747949&partner=&hide_thread=false Un equipo argentino, el Alpha 54 Racing (de los ex RB #F1 Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini), correrá en la F4 italiana con apoyo del ACA, el gobierno porteño e YPF. Los pilotos: Federico Díaz, con antecedentes en la F4 brasileña, y Thiago Palotini, procedente del karting. pic.twitter.com/YdvjjZPdhg — Circus F1 / Sergio Núñez (@F1SergioNez) April 21, 2026

Un proyecto argentino con proyección internacional

El equipo contará con dos pilotos jóvenes:

Thiago Palotini (15 años)

Federico Díaz Quaglia (17 años)

Ambos con experiencia y títulos en karting, lo que marca la apuesta por el desarrollo desde la base.

Además, el proyecto tiene respaldo del Automóvil Club Argentino (ACA), junto a YPF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es solo un equipo: es un puente entre Argentina y Europa.

El regreso de un modelo histórico

La iniciativa revive una lógica que fue clave en el pasado del automovilismo argentino: el acompañamiento institucional.

En los años 70, el ACA impulsó la carrera de Carlos Reutemann en Europa, un camino que terminó llevándolo a la Fórmula 1.

Hoy, con la irrupción de Franco Colapinto, ese modelo vuelve a tomar fuerza. El objetivo es claro: volver a poner pilotos argentinos en la elite mundial.

Una historia que inspira

La de Bianco no es solo una historia de éxito. Es también un mensaje. De un currículum enviado por internet a la Fórmula 1.

De trabajar en un equipo a crear el propio. Una prueba de que el talento y la perseverancia pueden abrir cualquier puerta.

Preguntas clave sobre esta historia de la Fórmula 1

Quién es Nicolás Bianco

Es un mecánico argentino que trabajó en Fórmula 1 y creó su propia escudería

Cómo llegó a la Fórmula 1

Consiguió trabajo enviando su currículum por LinkedIn

Qué es Alpha 54 Racing

Es un equipo argentino que competirá en la Fórmula 4 Italiana

Cuál es el objetivo del proyecto

Desarrollar jóvenes pilotos argentinos en Europa