De barrendero a campeón mundial de boxeo: Kevin Ramírez hizo historia y ganó el Grand Prix del CMB

Una historia que emociona al deporte argentino. Kevin Ramírez pasó de barrendero y chofer a campeón del mundo , al consagrarse en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo . En Arabia Saudita, el púgil de Wilde venció por fallo unánime al croata Ahmed Krnjic y escribió una página inolvidable.

Las tarjetas de los jueces fueron contundentes: 77-75, 77-75, 77-75, 78-74 y 78-74 , todas a favor del argentino, que volvió a imponerse pese a una marcada desventaja de peso y tamaño frente a su rival. Apodado el “mata gigantes” , Ramírez volvió a demostrar que el sacrificio y la perseverancia pueden derribar cualquier obstáculo.

La historia de Ramírez es una de las más impactantes del boxeo argentino reciente . Con un récord de 12 triunfos, 2 empates y 4 nocauts , el púgil de Wilde trabajó como barrendero en la Ciudad de Buenos Aires y como chofer de aplicaciones para sostener su carrera deportiva.

Representante del Sindicato de Camioneros y nominado a los Premios Olimpia, Ramírez estuvo muy cerca de colgar los guantes. Sin embargo, el apoyo de su hermano, el excampeón mundial Víctor Emilio Ramírez, fue decisivo para continuar persiguiendo su sueño.

“Le doy las gracias a Dios, me siento muy bendecido. Es un sueño. Quiero agradecerle a mi familia, a mi equipo y a toda Argentina”, expresó emocionado tras la consagración.

Un torneo innovador y un futuro prometedor en el boxeo

El Grand Prix del CMB es un certamen innovador, presentado como la primera copa mundial de boxeo, con cruces de eliminación directa y una bolsa de 100 mil dólares para el campeón. Además, Ramírez se convirtió en retador obligatorio al título Plata del CMB.

En su camino al título, el argentino venció a Brian Zwart, Reagan Apanu, Piotr Lacz y Dante Stone, todos con entre 15 y 28 kilos más que él, ratificando su condición de sorpresa absoluta del torneo.

Tras levantar el cinturón en Arabia Saudita, Ramírez fue claro sobre su próximo objetivo: “Quiero ser campeón mundial de crucero, ese es mi próximo sueño”.