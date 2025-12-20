20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
pegó con todo

De barrendero a campeón mundial de boxeo: Kevin Ramírez hizo historia y ganó el Grand Prix del CMB

El argentino Kevin Ramírez venció a Ahmed Krnjic y se consagró campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo en Arabia Saudita. Mirá lo sucedido.

Impuso su boxeo.

Impuso su boxeo.

Por Sitio Andino Deportes

Una historia que emociona al deporte argentino. Kevin Ramírez pasó de barrendero y chofer a campeón del mundo, al consagrarse en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo. En Arabia Saudita, el púgil de Wilde venció por fallo unánime al croata Ahmed Krnjic y escribió una página inolvidable.

Qué pasó con el argentino campeón de boxeo

El boxeador argentino Kevin Ramírez se consagró campeón del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por fallo unánime al croata Ahmed Krnjic en la final del Grand Prix CMB, disputada en Riad, Arabia Saudita.

Lee además
Primó el boxeo mendocino (Foto: Soy del Este).
polideportivo

Boxeo: Segura, Soto y Arancibia brillaron en una noche soñada para Mendoza en Junín
Abraham Buonarrigo y un necesitado triunfo.
Cuatro victorias mendocinas

El turco Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonso se llevaron todos los aplausos en la velada de boxeo del Hyatt

Las tarjetas de los jueces fueron contundentes: 77-75, 77-75, 77-75, 78-74 y 78-74, todas a favor del argentino, que volvió a imponerse pese a una marcada desventaja de peso y tamaño frente a su rival. Apodado el “mata gigantes”, Ramírez volvió a demostrar que el sacrificio y la perseverancia pueden derribar cualquier obstáculo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcosarienti/status/2002410756394897704&partner=&hide_thread=false

De barrendero y chofer a campeón internacional de boxeo

La historia de Ramírez es una de las más impactantes del boxeo argentino reciente. Con un récord de 12 triunfos, 2 empates y 4 nocauts, el púgil de Wilde trabajó como barrendero en la Ciudad de Buenos Aires y como chofer de aplicaciones para sostener su carrera deportiva.

Representante del Sindicato de Camioneros y nominado a los Premios Olimpia, Ramírez estuvo muy cerca de colgar los guantes. Sin embargo, el apoyo de su hermano, el excampeón mundial Víctor Emilio Ramírez, fue decisivo para continuar persiguiendo su sueño.

Le doy las gracias a Dios, me siento muy bendecido. Es un sueño. Quiero agradecerle a mi familia, a mi equipo y a toda Argentina”, expresó emocionado tras la consagración.

Un torneo innovador y un futuro prometedor en el boxeo

El Grand Prix del CMB es un certamen innovador, presentado como la primera copa mundial de boxeo, con cruces de eliminación directa y una bolsa de 100 mil dólares para el campeón. Además, Ramírez se convirtió en retador obligatorio al título Plata del CMB.

En su camino al título, el argentino venció a Brian Zwart, Reagan Apanu, Piotr Lacz y Dante Stone, todos con entre 15 y 28 kilos más que él, ratificando su condición de sorpresa absoluta del torneo.

Tras levantar el cinturón en Arabia Saudita, Ramírez fue claro sobre su próximo objetivo: “Quiero ser campeón mundial de crucero, ese es mi próximo sueño”.

Temas
Seguí leyendo

Boxeo en Mendoza: Buonarrigo y "La Bala" Avilés prometen un duelo táctico y explosivo en el Hyatt

Platense y Estudiantes definen el Trofeo de Campeones 2025: el último título del fútbol argentino

Erling Haaland hizo historia en la Premier League: superó a Cristiano Ronaldo y no detiene su récord goleador

Sin impacto en el Real Madrid: Franco Mastantuono sería cedido tras un arranque que decepciona

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

Insólito homenaje de Barracas Central: puso a Tapia por encima de Messi y los campeones del mundo

River confirmó a Fausto Vera como primer refuerzo 2026: ¿el heredero de Enzo Pérez?

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Las Más Leídas

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Te Puede Interesar

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Por Natalia Mantineo
Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores
Otras opciones

Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores

Por Sofía Pons
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Por Sitio Andino Deportes