Dayana Yastremska, la revelación ucraniana que sorprende en el Australian Open

En un logro equiparable sólo a la gesta de la australiana Christine Dorey en 1970, Yastremska se une a un selecto grupo de tenistas que han alcanzado las semifinales de un Grand Slam desde la previa. Entre las declaraciones de la tenista, resalta su determinación: “Elegí el tenis porque es muy duro y bonito. Me encanta trabajar y quiero escribir mi historia en el tenis. Cuando era joven tuve que sacrificar muchas cosas, pero ahora no me arrepiento. Tengo que darles las gracias a mis padres porque si no me hubieran presionado, no creo que tendría la vida que tengo ahora".