Daniel Oldrá: "No me quiero ir del Club, pero creo que estamos terminando una etapa"

Para finalizar, dedicó algunas palabras relacionadas sobre su supuesto retiro como director técnico de Godoy Cruz: "Hay decisiones que después las tiene que tomar el dirigente. Lo que sí veo, es que hemos terminado una etapa con los futbolistas, por todo lo que hemos venido haciendo adentro de mi club, porque yo lo amo".

Embed #GodoyCruz Daniel Oldrá "No me quiero ir del Club. Sí creo que estamos terminando una etapa. Es lo que yo veo. Ser el DT del Club que uno ama es una mochila grande porque no le quiero fallar al hincha. Por la salud de todos llegó el momento" @DosDePunta_Mza @RadioAndinaMza pic.twitter.com/2nq7gfyh8K — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) October 18, 2024

Así también disipó los rumores de una posible candidatura para las elecciones del club tombino para 2025: "No, esa locura ya me han dicho. No es mi hábito, no entiendo nada de eso y al final tenés que tener plata y a su tener lo que han hecho los presidentes que pasaron por acá".

A continuación, escuchá la entrevista completa: