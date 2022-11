Cristiano Ronaldo se ausentó del entrenamiento y no jugará el amistoso

“Ahora mismo tiene un síntoma de gastroenteritis, algo que deprime mucho a los jugadores. No entrenará por eso, está en su cuarto para descansar y no estará listo para mañana”, explicó el seleccionador, Fernando Santos, en la conferencia de prensa de este miércoles.

"Como dijo (el jugador) João Mário ayer, 4 ó 5 preguntas siempre tienen que ver con Cristiano. Esta pregunta no tiene nada que ver con nosotros o con la selección. Fue el jugador, el hombre que decidió dar una entrevista. Él no habló de la Selección, es una entrevista muy personal y hay que respetarla. Tiene que ver con la tolerancia. No vi a nadie en la Selección comentando el tema", afirmó el DT en la conferencia cuando le consultaron sobre el astro luso y su polémica nota con el periodista Pierce Morgan.

"¿Qué tiene que ver esto con la selección? ¿En qué afecta? Lo que me interesa es lo que se dice adentro, sobre la preparación para Qatar, no nos afecta en nada. Tenemos que respetar su decisión. No sé por qué deberíamos hacer esto... no me afecta en nada", sentenció.

Portugal se enfrentará mañana a Nigeria desde las 15.45, de Argentina.