Cristiano Ronaldo desató una controversia histórica ¿Qué hizo?

“La gente está pesada con los mil goles, pero sé que también soy culpable. No me gusta porque están desvalorizando lo que estoy haciendo. Este año estoy haciendo muchos goles y me encuentro bien, pero la gente no está valorizando mi momento. Están pensando más en cuántos goles me faltan para llegar a los 1000. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Si hago 920 goles, 925 o 930, el mejor de la historia soy yo. Punto final", aseveró.

Y concluyó al respecto: "Si los 1000 goles llegan, de puta madre. No pienso a largo plazo, te lo digo de verdad, te lo juro por mis hijos. Yo pienso en el momento, en el presente".

El retiro de Cristiano Ronaldo

En relación a cuánto tiempo le queda de carrera profesional - cabe destacar que Ronaldo tiene 39 años y este miércoles cumplirá 40 - el máximo anotador en la historia de la Champions League con 140 tantos fue claro.

"A nivel mental no pienso en el retiro, aunque sé que está cerca. Hablo mucho con Pepe y me dice que está mejor que nunca. Pienso en prolongar lo máximo hasta que no dé más para estar orgulloso conmigo mismo. Quiero llegar a los 42 años", sentenció.