19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
seleccionados

Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas: se lesionó en Tottenham y preocupa a la Selección Argentina

El defensor argentino Cristian Gabriel Romero quedó fuera ante Aston Villa por una molestia muscular. Repasá lo que sucedió.

Cristian Cuti Romero se bajó en el calentamiento y preocupa en Londres y en la Selección.

Cristian "Cuti" Romero se bajó en el calentamiento y preocupa en Londres y en la Selección.

Por Sitio Andino Deportes

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero encendió las alarmas en el Tottenham y en la Selección de fútbol de Argentina: quedó fuera del duelo ante Aston Villa por una molestia muscular en el calentamiento. Los Spurs cayeron 2-1 en Londres y ahora esperan conocer la evolución del cordobés, que es pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni.

Embed - GOLAZO DE BUENDÍA PARA LA REMONTADA VILLANA ANTE LOS SPURS | Tottenham 1-2 Aston Villa | RESUMEN

Cuti Romero, baja de último momento en Tottenham

Romero iba a formar la zaga central con Micky van de Ven, pero durante los ejercicios previos al inicio del partido sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó el austríaco Kevin Danso, quien acompañó al neerlandés en la defensa.

Lee además
Franco Colapinto peleó con su Alpine y cerró 17° en Austin.
automovilismo

F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine
Fernández celebró en Australia su bautismo ganador en MotoGP.

MotoGP Australia: Raúl Fernández logró su primera victoria en la categoría tras la ausencia de Marc Márquez

La noticia generó preocupación porque el Cuti venía atravesando un inicio de temporada muy positivo, casi sin lesiones y con continuidad. De hecho, esta fue la segunda ausencia del año y la primera por problemas musculares, tras no viajar en septiembre al duelo de Champions contra el Bodo-Glimt por decisión técnica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ModoScaloneta/status/1979893388897058955&partner=&hide_thread=false

Qué se sabe de su lesión y cómo impacta en la Selección

Aunque las primeras informaciones aseguran que la lesión no sería grave, tanto Tottenham como la Selección Argentina seguirán de cerca la evolución del cordobés. Los Spurs jugarán entre semana ante el Mónaco por Champions League y su participación está en duda.

Para Lionel Scaloni, la baja de Romero sería un golpe duro en la defensa de la Albiceleste, ya que es uno de los líderes del plantel campeón del mundo y referente del recambio en la zaga central. Con la fecha FIFA en el horizonte, la evolución del ex Belgrano será fundamental para no perderlo en los próximos compromisos internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979896020889673951&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Nicolás Paz brilló en la Serie A: gol y asistencia en el triunfo del Como que le quitó el invicto a Juventus

Balonmano en Mendoza: un deporte en ascenso y que exporta a los mejores jugadores

La Selección vs Marruecos: hora, TV y formaciones de la gran final del Mundial Sub 20 en Chile

River y un ambicioso proyecto: Stéfano Di Carlo promete un Monumental techado y con más capacidad

F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

Boca perdió 2-1 con Belgrano en La Bombonera y no logró sumar en la tabla a las copas

F1: Franco Colapinto hizo lo que pudo en Austin y largará 15°

LO QUE SE LEE AHORA
El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio
Matriz productiva

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El descubrimiento sobre la proteína ID4 representa una luz de esperanza hacia tratamientos contra el cáncer de mama.
Esperanzador hallazgo

Científicos mendocinos descubren una proteína clave en el cáncer de mama más agresivo

Por Celeste Funes