Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas: se lesionó en Tottenham y preocupa a la Selección Argentina

Cristian "Cuti" Romero se bajó en el calentamiento y preocupa en Londres y en la Selección.

Por Sitio Andino Deportes







El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero encendió las alarmas en el Tottenham y en la Selección de fútbol de Argentina: quedó fuera del duelo ante Aston Villa por una molestia muscular en el calentamiento. Los Spurs cayeron 2-1 en Londres y ahora esperan conocer la evolución del cordobés, que es pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni.

Embed - GOLAZO DE BUENDÍA PARA LA REMONTADA VILLANA ANTE LOS SPURS | Tottenham 1-2 Aston Villa | RESUMEN Cuti Romero, baja de último momento en Tottenham Romero iba a formar la zaga central con Micky van de Ven, pero durante los ejercicios previos al inicio del partido sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó el austríaco Kevin Danso, quien acompañó al neerlandés en la defensa.

La noticia generó preocupación porque el Cuti venía atravesando un inicio de temporada muy positivo, casi sin lesiones y con continuidad. De hecho, esta fue la segunda ausencia del año y la primera por problemas musculares, tras no viajar en septiembre al duelo de Champions contra el Bodo-Glimt por decisión técnica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ModoScaloneta/status/1979893388897058955&partner=&hide_thread=false Cuti Romero abandonó la entrada en calor del Tottenham y NO JUGARÁ ante Aston Villa por la Premier League debido a problemas musculares. pic.twitter.com/DnOt7EM2E8 — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) October 19, 2025 Qué se sabe de su lesión y cómo impacta en la Selección Aunque las primeras informaciones aseguran que la lesión no sería grave, tanto Tottenham como la Selección Argentina seguirán de cerca la evolución del cordobés. Los Spurs jugarán entre semana ante el Mónaco por Champions League y su participación está en duda.

Para Lionel Scaloni, la baja de Romero sería un golpe duro en la defensa de la Albiceleste, ya que es uno de los líderes del plantel campeón del mundo y referente del recambio en la zaga central. Con la fecha FIFA en el horizonte, la evolución del ex Belgrano será fundamental para no perderlo en los próximos compromisos internacionales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979896020889673951&partner=&hide_thread=false ¡REENCUENTRO ALBICELESTE EN LONDRES! Luego de la fecha FIFA, Cuti Romero y Dibu Martínez se vuelven a ver en Tottenham - Aston Villa.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8tGqL2dfES — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025