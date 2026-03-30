30 de marzo de 2026
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Claudio Fabián Tapia

Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

La Justicia procesó a Tapia y otros dirigentes de la AFA por presunta retención indebida de aportes; el juez vio pruebas, sin dictar prisión preventiva.

Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

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Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

Por Sitio Andino Deportes

La Justicia procesó al presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, en la causa que investiga el posible delito de retención indebida de aportes. Lo mismo dispuso para otros miembros de la conducción de la AFA, como Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por las presuntas irregularidades en la entidad.

La medida fue firmada por el juez Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

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Embargos multimillonarios

Amarante embargó los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, según la resolución de 140 carillas a la que tuvo acceso Infobae.

El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva pero no podrán irse de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y deberán presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibición de salida del país. Como hasta ahora tendrán que comunicar al juzgado cada viaje con información detallada para ser autorizados.

En los casos de los otros tres acusados, se fijaron diferentes montos de embargo y se les levantó la prohibición de salida del país. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

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El rol de Tapia

Sobre el rol de Tapia en las maniobras, el juez afirmó que el presidente de la AFA “detenta la representación legal de la entidad” y tiene “una posición central en la estructura de toma de decisiones”. Este rol “magnifica su responsabilidad”, advirtió.

Tapia sabía “de la falta de pago”, agregó la resolución y tuvo “conocimiento y participación” en lo ocurrido porque autorizó la “gran mayoría de los giros relativos a pago de volantes electrónicos”.

En su carácter de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, detenta la representación legal de la entidad y, en consecuencia, una posición central en la estructura de toma de decisiones, lo que no puede ser soslayado al momento de evaluar su responsabilidad en los hechos investigados.”, agregó.

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