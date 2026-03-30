30 de marzo de 2026
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Club Atlético Newell’s Old Boys

Papelón histórico de Newell's en la Copa Argentina que perdió con Acassuso y quedó eliminado

El Club Atlético Newell's Old Boys cayó 2-0 ante un equipo de la Primera Nacional y dijo adiós a la dura Copa Argentina. Repasá lo sucedido.

El Club Atlético Newells Old Boys sumó otro golpe durísimo y ya no tiene margen. &nbsp;

El Club Atlético Newell's Old Boys sumó otro golpe durísimo y ya no tiene margen.

 

Un golpe que expone todas las falencias

El equipo rosarino volvió a mostrar una versión muy pobre y nunca logró imponer condiciones ante un rival de menor categoría.

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Acassuso fue más ordenado, más efectivo y supo golpear en los momentos justos con los tantos de Martín Schlotthauer y Nahuel Petillo, que terminaron de sentenciar la historia.

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Newell’s, sin reacción y sin respuestas

Más allá de algunas aproximaciones aisladas, la Lepra nunca tuvo claridad ni peso ofensivo real.

Tuvo una chance clara en el primer tiempo con un remate de Walter Núñez y otra en el complemento que pegó en el palo, pero no alcanzó para cambiar una imagen muy floja. En defensa, además, volvió a mostrar dudas y terminó pagando caro cada error.

Una temporada que se complica cada vez más

La eliminación agrava un presente preocupante: Newell’s acumula apenas un triunfo en toda la temporada, con rendimientos irregulares y sin señales de recuperación.

El golpe no es solo deportivo, sino también anímico, en un equipo que vuelve a quedar expuesto en un partido clave.

Embed - Newell's 0 - 2 Acassuso | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Acassuso hizo historia y sigue en carrera en la Copa Argentina

Del otro lado, Acassuso celebró un triunfo histórico y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador de Gimnasia y Camioneros.

El equipo de la Primera Nacional jugó con personalidad, aprovechó sus chances y se metió entre los 32 mejores de la competencia.

Preguntas clave

Quién eliminó a Newell’s en Copa Argentina

Acassuso.

Cómo terminó el partido

Acassuso ganó 2-0.

Por qué es un batacazo

Porque Newell’s perdió ante un equipo de menor categoría.

Cómo está Newell’s en la temporada

Con apenas una victoria y un presente muy complicado.

La síntesis

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