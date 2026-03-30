Papelón histórico de Newell's en la Copa Argentina que perdió con Acassuso y quedó eliminado

En una noche que sacude al fútbol argentino, el Club Atlético Newell’s Old Boys perdió 2-0 ante Acassuso y quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina, en lo que ya es uno de los grandes batacazos del año.
El Club Atlético Newell's Old Boys cayó 2-0 ante un equipo de la Primera Nacional y dijo adiós a la dura Copa Argentina. Repasá lo sucedido.
En una noche que sacude al fútbol argentino, el Club Atlético Newell’s Old Boys perdió 2-0 ante Acassuso y quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina, en lo que ya es uno de los grandes batacazos del año.
El equipo rosarino volvió a mostrar una versión muy pobre y nunca logró imponer condiciones ante un rival de menor categoría.
Acassuso fue más ordenado, más efectivo y supo golpear en los momentos justos con los tantos de Martín Schlotthauer y Nahuel Petillo, que terminaron de sentenciar la historia.
Más allá de algunas aproximaciones aisladas, la Lepra nunca tuvo claridad ni peso ofensivo real.
Tuvo una chance clara en el primer tiempo con un remate de Walter Núñez y otra en el complemento que pegó en el palo, pero no alcanzó para cambiar una imagen muy floja. En defensa, además, volvió a mostrar dudas y terminó pagando caro cada error.
La eliminación agrava un presente preocupante: Newell’s acumula apenas un triunfo en toda la temporada, con rendimientos irregulares y sin señales de recuperación.
El golpe no es solo deportivo, sino también anímico, en un equipo que vuelve a quedar expuesto en un partido clave.
Del otro lado, Acassuso celebró un triunfo histórico y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador de Gimnasia y Camioneros.
El equipo de la Primera Nacional jugó con personalidad, aprovechó sus chances y se metió entre los 32 mejores de la competencia.
Acassuso.
Acassuso ganó 2-0.
Porque Newell’s perdió ante un equipo de menor categoría.
Con apenas una victoria y un presente muy complicado.