Papelón histórico de Newell's en la Copa Argentina que perdió con Acassuso y quedó eliminado

El Club Atlético Newell's Old Boys sumó otro golpe durísimo y ya no tiene margen.

En una noche que sacude al fútbol argentino, el Club Atlético Newell’s Old Boys perdió 2-0 ante Acassuso y quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina , en lo que ya es uno de los grandes batacazos del año.

El equipo rosarino volvió a mostrar una versión muy pobre y nunca logró imponer condiciones ante un rival de menor categoría .

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Acassuso fue más ordenado, más efectivo y supo golpear en los momentos justos con los tantos de Martín Schlotthauer y Nahuel Petillo , que terminaron de sentenciar la historia.

Más allá de algunas aproximaciones aisladas, la Lepra nunca tuvo claridad ni peso ofensivo real .

¡La alegría de @AcassusoOficial por su pase a 16avos! "Vamos, Ssuso, vamos..." #NuestraCopa pic.twitter.com/vcUYrFD2EG

Tuvo una chance clara en el primer tiempo con un remate de Walter Núñez y otra en el complemento que pegó en el palo, pero no alcanzó para cambiar una imagen muy floja. En defensa, además, volvió a mostrar dudas y terminó pagando caro cada error.

Una temporada que se complica cada vez más

La eliminación agrava un presente preocupante: Newell’s acumula apenas un triunfo en toda la temporada, con rendimientos irregulares y sin señales de recuperación.

El golpe no es solo deportivo, sino también anímico, en un equipo que vuelve a quedar expuesto en un partido clave.

Embed - Newell's 0 - 2 Acassuso | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

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Del otro lado, Acassuso celebró un triunfo histórico y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador de Gimnasia y Camioneros.

El equipo de la Primera Nacional jugó con personalidad, aprovechó sus chances y se metió entre los 32 mejores de la competencia.

Preguntas clave

Quién eliminó a Newell’s en Copa Argentina

Acassuso.

Cómo terminó el partido

Acassuso ganó 2-0.

Por qué es un batacazo

Porque Newell’s perdió ante un equipo de menor categoría.

Cómo está Newell’s en la temporada

Con apenas una victoria y un presente muy complicado.

La síntesis

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Los resultados