Mariano Toedtli se soltó tras ganar y reveló a quién le dedicó el triunfo del Tomba

Después de semanas cargadas de presión, Mariano Toedtli cambió la cara, habló con otra energía y dejó frases que reflejan el desahogo tras la victoria del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ante Deportivo Maipú.
El DT del Tomba, Mariano Toedtli, habló luego de la victoria del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ante Maipú. Repasá lo que dijo.
Después de semanas cargadas de presión, Mariano Toedtli cambió la cara, habló con otra energía y dejó frases que reflejan el desahogo tras la victoria del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ante Deportivo Maipú.
No fue un partido más. Godoy Cruz necesitaba ganar y lo hizo en el momento justo, en un duelo especial por ser ante un rival mendocino.
“Era un partido muy importante… lo tomamos como tal y lo disfrutamos”, dijo el DT, dejando en claro que el equipo lo jugó con otra cabeza.
El resultado lo respalda: el Tomba está cuarto, invicto y a un punto de la cima, metido de lleno en la pelea.
Incluso en la victoria, Toedtli fue claro. “Lo trabajamos todos los días en la semana… a veces se da mejor, a veces peor”, señaló sobre la falta de eficacia.
Godoy Cruz genera, llega, pero todavía deja la sensación de que los partidos podrían cerrarse antes y no sufrir tanto.
El DT no esquivó lo que venía pasando. “Es un momento duro… ahora está bueno poder disfrutarlo”, soltó, mostrando un costado más humano.
Y fue más allá: “Me pone muy contento por el plantel… el esfuerzo era grande y muchas veces no se daba”, agregó, valorando la respuesta del grupo.
Cuando todo parecía terminar en lo futbolístico, Toedtli abrió otra puerta. Contó que es devoto de la Virgen de Luján y que su hija lleva ese nombre, en una declaración que sorprendió.
“Siempre agradecido por lo que está pasando”, dijo, en una mezcla de fe, alivio y presente.
Que era un partido clave, valoró al equipo y mostró alivio por el momento.
Cuarto, invicto y a un punto de la cima.
La falta de eficacia en la definición.
Porque está vinculada a su devoción por la Virgen de Luján.
Un desahogo y un posible punto de quiebre en la temporada.